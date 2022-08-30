12年磨出專輯 民歌手陳宏銘澎湖發表被遺忘的時光

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（中央社澎湖縣30日電）民歌教父小烏鴉陳宏銘今天發表「被遺忘的時光肆~Welcome to PengHu」專輯，除捐贈1000張給澎湖中小學生作為音樂美學教育外，澎湖縣長賴峰偉更允諾設在遊客出入境處作宣導，讓世界各地友人了解澎湖。

陳宏銘今天在觀光局澎管處遊客中心發表「被遺忘的時光肆~Welcome to PengHu」專輯記者會，包括賴峰偉、澎管處長許宗民、澎湖縣政府文化局長洪棟霖與教育處長蘇啟昌等出席與會，聆聽優美的旋律歌聲。

賴峰偉盛讚陳宏銘不只會作詞作曲，歌聲也非常嘹亮，自創澎湖五鄉一市歌曲，將澎湖鄉土人文與美景寫進歌中，適合作為在地音樂美學教材來推廣，期盼將陳宏銘的歌曲推廣至中小學，傳遞到澎湖每個角落，讓學童個個琅琅上口，進而熱愛家鄉文化。

賴峰偉表示，陳宏銘Welcome to PengHu歌曲非常國際化，歌詞中向外國介紹澎湖景物、推廣澎湖旅遊，而縣府目前與航港局、港務公司合作啟動擴建馬公港1號碼頭，可提供7.5萬噸郵輪泊靠，預期2年後國際觀光客人數將大增，Welcome to PengHu這首歌屆時非常適合用來向外國觀光客介紹澎湖。

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陳宏銘表示，童年歲月成長於民風純樸的50、60年代，適逢校園民歌運動熱潮，成就了後來對流行音樂的熱愛，2010年回到澎湖定居，期許能藉由自身在音樂創作的才能，為故鄉創造更多膾炙人口的歌曲，12年來共編造了13首與澎湖息息相關的創作專輯，全數收錄在今天發表「被遺忘的時光肆~Welcome to PengHu」專輯中，希望未來能在澎湖各地傳唱下去。

陳宏銘今天在發表會中，還捐贈1000張專輯給澎湖縣政府，由縣長賴峰偉代為受贈，將由文化局與教育局轉發給澎湖縣中小學生，作為在地鄉情及音樂美學教育的推廣之用，縣府並頒發感謝狀。（編輯：陳仁華）1110830

「民歌教父」陳宏銘（左）30日發表新專輯，並捐贈1000張給澎湖中小學，由澎湖縣長賴峰偉（右）代為受贈，將由文化局與教育局轉發，作為在地鄉情及音樂美學教育推廣使用。（澎湖縣政府提供）中央社 111年8月30日

「民歌教父」陳宏銘（中）30日在澎湖發表專輯「被遺忘的時光肆~Welcome to PengHu」，並捐贈1000張給澎湖縣政府，由縣長賴峰偉（右4）代為受贈，與會來賓開心合影。（澎湖縣政府提供）中央社 111年8月30日