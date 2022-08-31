莊凱勛「額外旅程」病倒急換心 呈現奇蹟後的現實

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（中央社記者葉冠吟台北31日電）演員莊凱勛在迷你影集「額外旅程」中飾演意外病倒、需等待換心的高階主管，儘管奇蹟似的配對到一顆心臟，成為器捐受贈者，但從地獄爬回人間，卻得面對更多現實挑戰。

「額外旅程」改編自作家黃健予「失去心跳的勇氣」筆下真實故事，描述由莊凱勛飾演的企管顧問公司高階主管，因工作繁忙忽視健康警訊，無預警倒下，需等待心臟移植，雖然一顆成功配對的心臟奇蹟出現，看似幸運的人生，卻有了天翻地覆的改變。

飾演莊凱勛妻子「謝寶芳」的黃瀞怡（小薰），則在丈夫換心後扛下了養家重擔。小薰坦言，自己進入角色後很容易被觸動，但她認為「現實中的女性會比謝寶芳冷靜很多」。

幾年前小薰的母親罹癌，她回憶當下只想著要怎麼照顧母親，同時顧及爸爸心情，連哭的時間都沒有。但久而久之身心都覺得疲憊，一度埋怨到底還要照顧多久，不過隨著母親離世，讓她對人生有新想法。

莊凱勛也指出，這是一部眼淚含量極高的劇，面對職場、親情糾結，生病後發現自己再也無法回到從前，內心的衝突與拉扯，相信很多家庭都會遇到。

有一幕莊凱勛偷跑出門被妻子發現，讓她痛斥：「你就是要等我，因為你是個病人，你好好休養很困難嗎？在家裡不出問題很困難嗎？」莊凱勛想解釋反被嗆「給我閉嘴。」

莊凱勛坦言，「黃瑞杰（角色名）不想被當成病人看待，沒想到老婆卻直戳他的痛處。」他感嘆：「當你被宣判失去原有『生活』品質，卻擁有了維持基本『生存』機會的額外旅程，該如何找回自己生命價值？」

導演朱峰說，自己被原作者黃健予「從地獄爬回人間」這段辛苦的故事打動，也在拍攝過程中，從與其他受贈者家屬、捐贈者家屬間的互動，發現「活著的人更需要被關心」。

黃健予表示，身為人最大的幸福，就是「過去你覺得不堪、哭著說出來的事，現在都可以笑著侃侃而談，對我而言我已經接受，那也變成了一部分的我。」

「額外旅程」自9月25日起，每週日晚上8時在東森戲劇台首播，晚上10時在LINE TV上架，晚上11時在MyVideo、中華電信MOD、Hami Video播出。（編輯：張雅淨）1110831