泫雅與未婚夫首度海外合體演出 10月來台開唱

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（中央社記者王心妤台北1日電）太空港音樂藝術嘉年華10月將登場，韓星泫雅與未婚夫DAWN首次海外公開合體演出，美國百億串流情歌王子Lauv將首次來台獻唱，另外還有世界百大DJ W&W、南韓饒舌天王Jay Park。

太空港音樂藝術嘉年華發布新聞稿表示，活動將於10月在台北大佳河濱公園登場，以淨零碳排為宗旨，全程使用可再生能源供電，也不提供一次性的塑膠餐具，活動制服則使用塑膠瓶回收製作的成品，盼享受音樂外也能專注永續環保。

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今年嘉年華包含泫雅帶著DAWN合體演出，她已經在Instagram直播鬆口預告將到台灣開唱。韓國饒舌天王Jay Park（朴載範）也將帶著子弟兵MVP（Nauty One，Gonzo，Shorty Force，Xion，Terry）擔任嘉賓助陣。還有饒舌歌手pH-1（朴俊元）、美國歌手Lauv、多次訪台的世界百大DJ W&W，以及以色列電音組合Vini Vici共同登場。

日前S2O Taiwan潑水音樂祭活動，主辦單位演出前才公告部分國外藝人無法來台，但活動照常舉行，引起爭議。對此，太空港音樂藝術嘉年華主辦單位表示，目前公布的國外藝人皆會配合目前COVID-19防疫規定來台隔離，主辦單位也會配合政府規定滾動式調整，並已同步申請政府專案防疫計畫。（編輯：張雅淨）1110901