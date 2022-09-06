泫雅將來台音樂嘉年華演出 高爾宣愛走路響應環保

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太空港藝術音樂嘉年華將於10月在台北登場，表演嘉賓婁峻碩（左）與高爾宣（右）6日出席記者會，期待與海外歌手同場演出。中央社記者王心妤攝 111年9月6日

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（中央社記者王心妤台北6日電）太空港音樂藝術嘉年華將於10月初登場，韓星泫雅跟未婚夫DAWN將首次海外合體演出。表演人婁峻碩、高爾宣今天出席記者會，高爾宣以走路響應環保，常從台北東區走到木柵。

今年嘉年華表演嘉賓包含泫雅和未婚夫DAWN合體演出、韓國饒舌天王Jay Park（朴載範）與子弟兵MVP（Nauty One，Gonzo，Shorty Force，Xion，Terry）擔任嘉賓助陣，還有饒舌歌手pH-1（朴俊元）、美國歌手Lauv、多次訪台的世界百大DJ W&W，以及以色列電音組合Vini Vici共同登場。

今天記者會上，高爾宣與婁峻碩都表示期待與來自海外的歌手們登上同個舞台，會全力以赴做到最好。婁峻碩害羞稱不敢說最想看泫雅演出，高爾宣則大方承認期待「女神」的表演。

婁峻碩也期待Jay Park現場演出，並表示，「從我還沒出道前，就有一直關注他的作品，他算是影響我很多的韓國嘻哈歌手，能看到現場覺得很興奮。」

談到活動包含環保宗旨，婁峻碩表示，平時就盡量注意隨手關燈；高爾宣則是熱愛走路，笑稱可以思考又能消耗熱量，會從台北東區走到木柵。太空港音樂藝術嘉年華明早開賣門票。（編輯：張雅淨）1110906