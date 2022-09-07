顏面神經罕病未癒 小賈斯汀再次停工休養

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（中央社紐約6日綜合外電報導）加拿大流行歌手小賈斯汀（Justin Bieber）今天表示要再次暫停巡演。小賈斯汀月前對外界公布罹患帶狀皰疹併發症的「雷氏症候群」，導致他臉部局部麻痺。

法新社報導，28歲的小賈斯汀今年6月時因診斷出罹患「雷氏症候群」（Ramsay Hunt Syndrome）而推遲Justice世界巡演的北美場。

雖然小賈近日復出，到歐洲登台6場現場演唱，上週末還出席巴西的里約搖滾節，但他今天坦言復出過早。

小賈斯汀說：「上週末在里約搖滾節的演出，我把一切都獻給了巴西民眾。但下台後疲憊感襲來，讓我意識到現在仍得把自己的健康放在首位。因此我將暫且停止巡演。」

「我一定會沒事的，但需要時間休息與復元。我一直對能帶給大家Justice巡演感到榮幸。」

雷氏症候群是一種病毒引起的罕見神經系統疾病，會造成顏面神經發炎與麻痺，在耳朵或嘴巴周圍會出現引起疼痛的皮疹，嚴重時恐導致聽力喪失。

小賈斯汀到2023年3月本已排定數十場的全球演出。但他目前未給出康復的確切時間表，也沒說Justice世界巡演會否恢復。（譯者：陳亦偉）1110907