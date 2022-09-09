雄影公布雙閉幕片 山中森林、阿波羅男孩亮相

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電影「阿波羅男孩」擔任2022高雄電影節雙閉幕片之一，改編自舞台劇「星空男孩」，由演員巫建和（右）與陳妤（左）主演，描述自閉症哥哥與妹妹延伸出的家庭故事。（高雄電影節提供）中央社記者王心妤傳真 111年9月9日

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（中央社記者王心妤台北9日電）高雄電影節今天公布雙閉幕片，是姜寧執導的「山中森林」和葉天倫的「阿波羅男孩」。另還有茁劇場「綠島金魂」前2集、公視台語台「拳職人員」、「阿媽」、「天字第二號」等。

「山中森林」由李康生、陳德容、李千娜、黃遠、謝承均等人主演，李康生飾演假釋的黑道老大、陳德容片中也有「學壞」表現。

「阿波羅男孩」改編自舞台劇「星空男孩」，由巫建和、陳妤、范瑞君、黃舒湄等人演出，描述母親費盡心力照顧自閉症哥哥，始終認為他只是迷路在內心宇宙裡，卻忽略對妹妹關懷，多年後妹妹返家得知母親重病，被迫面對逃避的一切。全片台語演出，巫建和笑稱自己「台、客不分」，常會說錯。

今年也是公視台語台在高雄正式成立南部中心第一年，也與高雄電影節合作「台語有影」系列，包含黃柏蒼執導的「拳職人員」、吳宗叡的「天字第二號」、吳旻炫自編自導的「阿媽」。另外還有茁劇場系列的「綠島金魂」，由北村豐晴執導、黃鐙輝、陳慕義、楊麗音、黃尚禾等人主演。

2022高雄電影節將於10月14日至30日登場。（編輯：張芷瑄）1110909