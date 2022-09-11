79屆威尼斯影展 鴉片類藥物危機紀錄片獲金獅獎

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（中央社威尼斯10日綜合外電報導）第79屆威尼斯影展得獎名單今天揭曉，柯林法洛和凱特布蘭琪分別獲頒最佳男女演員獎，一部探討美國鴉片類藥物氾濫的紀錄片則抱走最高榮譽金獅獎。

法新社報導，凱特布蘭琪（Cate Blanchett）今天以新作「塔爾」（Tar，暫譯）中的首席指揮家一角獲頒最佳女演員獎。這是她繼2008年以「搖滾啓示錄」（I'm Not There）反串詮釋傳奇搖滾詩人兼歌手巴布狄倫（Bob Dylan）以來，第2度獲威尼斯影展評審的肯定。

她除發願把手上這座最佳女演員獎盃當成酒杯「灌下很多紅酒」，還感謝「全球音樂人，讓我們過去這些年有繼續前進的動力」。

而柯林法洛（Colin Farrell）則以愛爾蘭劇情片「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）贏得最佳男演員獎殊榮；本片編劇兼導演馬丁麥多納（Martin McDonagh）同時拿下最佳劇本獎。

● 探討藥物濫用危機 美紀錄片得獎

然而，由「不羈夜」美國女星茱莉安摩爾（Julianne Moore）擔任主席的陪審團，將最佳影片金獅獎頒給「所有美麗與流血」（All the Beauty and the Bloodshed，暫譯）。

這是奧斯卡金像獎得主蘿拉普瓦特拉絲（Laura Poitras）的最新紀錄片。她在片中探討攝影師南戈丁（Nan Goldin）痛苦但精采絕倫的人生，並記錄南戈丁近來為喚起各界對鴉片藥物成癮氾濫的關注而頻頻公開槓上美國薩克勒家族（Sackler family）之舉。

薩克勒家族是止痛藥大廠普度製藥（Purdue Pharma）的老闆。普度製藥過去積極推銷「奧施康定」（OxyContin），引發全美鴉片類藥物成癮危機。

普瓦特拉絲今天領獎時說：「我這一生結識很多英勇果敢的人，但從沒見過像南（戈丁）這樣的人。」

「一個可以決定槓上薩克勒家族的人，一個家財萬貫、無情、要對無數起死亡和流血事件負責的家族。」

鴉片藥物成癮危機在美已經導致超過50萬條人用藥過量而死亡。薩克勒家族已遭法院下令支付60億美元的損害賠償。

● 熱愛電影伊朗導演 入獄仍得獎

本屆威尼斯影展其他獎項方面，加拿大演員泰勒羅素（Taylor Russell）以「骨肉的總和」（Bones and All）獲頒最佳新演員獎。義大利的盧卡格達戈尼諾（Luca Guadagnino）也以這部片拿下最佳導演銀獅獎。

評審團特別獎般感伊朗導演賈法潘納希（Jafar Panahi）的「這裡沒有熊」（No Bears）。賈法潘納希今年7月因為「反體制宣傳」而入獄。

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參與演出「這裡沒有熊」的赫達利（Reza Heydari）於典禮過後告訴記者，他稍早接到賈法潘納希從獄中傳來的訊息。他說，賈法潘納希告訴他「不要因為他而惹禍上身」。他還說，賈法潘納希的獲獎「傳達一個訊息，即無論是在監獄裡面還是外面，藝術家仍可以因為熱愛藝術、熱愛電影而製造訊息」。

評審團大獎頒給法國導演愛莉絲迪亞普（Alice Diop）的「聖奧梅爾」（Saint Omer，暫譯）。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110911