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第74屆艾美獎主要得獎名單

2022/9/13 12:35
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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）第74屆艾美獎（Emmy Awards）頒獎典禮今晚在美國加州洛杉磯順利落幕，以下是主要獎項得獎名單。

●劇情類最佳影集：「繼承之戰」（Succession）

●劇情類最佳男主角：李政宰（Lee Jung-jae）／「魷魚遊戲」（Squid Game）

●劇情類最佳女主角：辛蒂亞（Zendaya）／「高校十八禁」（Euphoria）

●劇情類最佳男配角：馬修麥費狄恩（Matthew Macfadyen）／「繼承之戰」

●劇情類最佳女配角：茱莉婭加納（Julia Garner）／「黑錢勝地」（Ozark）

●喜劇類最佳影集：「泰德拉索：錯棚教練趣事多」（Ted Lasso）

●喜劇類最佳男主角：傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）／「泰德拉索：錯棚教練趣事多」

●喜劇類最佳女主角：珍史瑪特（Jean Smart）／「天后與草莓」（Hacks）

●喜劇類最佳男配角：布雷特高德斯坦（Brett Goldstein）／「泰德拉索：錯棚教練趣事多」

●喜劇類最佳女配角：雪莉李勞夫（Sheryl Lee Ralph）／「小學風雲」（Abbott Elementary）

●最佳迷你影集：「白蓮花大飯店」（The White Lotus）

●迷你影集/電影最佳男主角：米高基頓（Michael Keaton）／「毒役」（Dopesick）

●迷你影集/電影最佳女主角：亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried ）／「新創大騙局」（The Dropout）

●迷你影集/電影最佳男配角：莫瑞巴雷特（Murray Bartlett）／「白蓮花大飯店」

●迷你影集/電影最佳女配角：珍妮佛庫里姬（Jennifer Coolidge）／「白蓮花大飯店」（譯者：蔡佳敏）1110913

辛蒂亞
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