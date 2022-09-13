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「魷魚遊戲」李政宰寫歷史 登上艾美獎視帝[影]

2022/9/13 11:02（9/13 11:24 更新）
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Netflix夯劇「魷魚遊戲」主角李政宰（前）成為第一位在美國電視圈最高榮譽艾美獎奪下視帝的韓國演員。（美聯社）
Netflix夯劇「魷魚遊戲」主角李政宰（前）成為第一位在美國電視圈最高榮譽艾美獎奪下視帝的韓國演員。（美聯社）
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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）Netflix夯劇「魷魚遊戲」（Squid Game）主角李政宰今天締造歷史，成為第一位在美國電視圈最高榮譽艾美獎奪下視帝的韓國演員。

「魷魚遊戲」在本屆艾美獎一共入圍14項，包括成為第一齣入圍最佳劇情類影集的非英語發音作品。

除了李政宰，「魷魚遊戲」卡司的鄭好娟也入圍最佳女配角獎，朴海秀、吳永洙則雙雙入圍最佳男配角獎，但這3人都無緣抱獎回家。

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稍早，「魷魚遊戲」導演黃東赫也榮獲最佳劇情類影集導演殊榮。

李政宰今天在劇情類最佳男主角獎項出線實屬不易，因為其他入圍者也都硬底子的戲精，包括「黑錢勝地」（Ozark）的傑森貝特曼（Jason Bateman）、「繼承之戰」（Succession）的布萊恩考克斯（Brian Cox）、「絕命律師」（Better Call Saul）的鮑伯奧登科克（Bob Odenkirk）、「人生切割術」（Severance）的亞當史考特（Adam Scott），以及「繼承之戰」的傑瑞米史壯（Jeremy Strong）。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1110913

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