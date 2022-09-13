魷魚遊戲再創新猷 奪艾美獎最佳導演、男主角[影]

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Netflix人氣韓劇「魷魚遊戲」13日再次刷新韓劇史上紀錄，同時拿下本屆艾美獎最佳導演及最佳男主角獎。（圖取自twitter.com/netflix）

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（中央社記者廖禹揚首爾13日專電）Netflix人氣韓劇「魷魚遊戲」今天再次刷新韓劇史上紀錄，同時拿下本屆艾美獎最佳導演及最佳男主角獎，開創非英語影集在這項美國電視圈最高榮譽獎項的獲獎紀錄。

美國艾美獎在當地時間12日晚間舉辦第74屆頒獎典禮，「魷魚遊戲」不僅是第一齣入圍最佳劇情類影集的非英語發音作品，也是首次拿下艾美獎最佳導演獎的非英語影集。

「因為有許多人的幫助我才能寫下新的歷史，我認為這不是我獨力完成的，是我們一起創造的」，「魷魚遊戲」導演黃東赫首先以英語表達感謝，「希望這不是非英語影集最後一次獲獎，也希望這不是我最後一次獲獎」，期許自己能以「魷魚遊戲」第2季再次角逐艾美獎。

繼電影「寄生上流」在2020年拿下奧斯卡4大獎後，「魷魚遊戲」再次立下韓國影視作品的新里程碑。韓聯社報導指出，相對於作為國際影展的奧斯卡獎，美國艾美獎是針對國內電視影集的獎項，「魷魚遊戲」以外語作品之姿奪獎更顯意義重大。

在劇中飾演主角成奇勳的演員李政宰，同時也成為首位拿下艾美獎視帝的韓國演員，他這次從傑森貝特曼（Jason Bateman）、布萊恩考克斯（Brian Cox）、鮑伯奧登科克（Bob Odenkirk）、亞當史考特（Adam Scott）、傑瑞米史壯（Jeremy Strong）等一眾硬底子演員中脫穎而出。

「感謝上天、感謝艾美獎、Netflix及導演黃東赫」，李政宰在獲獎感言中稱讚黃東赫優秀獨特的視覺及劇本，並表達獲獎的喜悅，「我要與正在韓國看著（頒獎典禮）的各位民眾、朋友、家人及珍貴的影迷們分享這項喜悅」。

Netflix人氣韓劇「魷魚遊戲」同時拿下本屆艾美獎最佳導演及最佳男主角獎。飾演男主角的李政宰（前）上台領獎。（美聯社）

李政宰與在劇中飾演脫北者姜曉的鄭好娟這次也受邀擔任艾美獎頒獎嘉賓，兩人在頒獎台上重現劇中經典橋段「一二三木頭人」，吸引現場觀眾視線。

加上日前發表的創意藝術艾美獎（Creative Arts Emmys），「魷魚遊戲」共在本屆艾美獎中抱回6座獎項，包括劇情類最佳客串女演員、美術、特殊效果、特技表演獎。

同為「魷魚遊戲」要角的鄭好娟入圍最佳女配角獎，朴海秀、吳永洙則雙雙入圍最佳男配角獎，可惜最終無緣獎項。競爭激烈的最佳劇本、最佳影集獎則由HBO影集「繼承之戰」（Succession）脫穎而出。（編輯：林憬屏）1110913