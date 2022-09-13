繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝

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HBO影集「繼承之戰」12日奪下艾美獎戲劇類最佳影集。（圖取自facebook.com/SuccessionHBO）

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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）美國電視圈盛事艾美獎今天登場，HBO影集「繼承之戰」奪下戲劇類最佳影集；Netflix夯劇「魷魚遊戲」主角李政宰締造歷史，成為第一位在艾美獎奪下視帝的韓國演員。

法新社報導，諷刺韓國社會現狀的反烏托邦題材劇集「魷魚遊戲」（Squid Game）是首部角逐艾美獎（Emmy Awards）戲劇類最佳影集的非英語作品，最終不敵「繼承之戰」（Succession），與這項大獎擦身而過。

「繼承之戰」描述有權有勢的豪門家族故事，圍繞在財富、權力與家庭之間的背叛與無情鬥爭。

「繼承之戰」創作者傑西阿姆斯壯（Jesse Armstrong）上台領獎時提到，這是攸關「繼承者」的重要一週，他指的是英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）逝世後，王儲查爾斯（Charles）繼位成為英國國王。

風光囊括25項提名的「繼承之戰」一共捧回4項大獎；「魷魚遊戲」則斬獲最佳導演、劇情類最佳男主角和最佳客串女演員等6個獎項。

「繼承之戰」捧回艾美獎4獎項。圖為劇組開心上台領獎。（路透社）

影片來源：HBO

繼韓國天團「防彈少年團」（BTS）橫掃各大音樂排行榜，以及韓國名導奉俊昊的「寄生上流」在第92屆奧斯卡頒獎典禮橫掃多項大獎後，「魷魚遊戲」在艾美獎的亮眼表現，鞏固了韓國流行文化在全球娛樂市場的地位。

其他大贏家還有HBO迷你影集「白蓮花大飯店」（The White Lotus），這部以夏威夷豪華度假村為背景的黑色幽默喜劇拿下迷你影集/電影最佳男、女配角、最佳導演和最佳編劇，以及其他技術類等10獎。

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