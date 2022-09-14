中國嫖娼男星李易峰 曾飾演青年毛澤東

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中國官方證實，男星李易峰（前）多次嫖娼，目前已被行政拘留。圖為2017年8月李易峰在南京出席電影「心理罪」宣傳活動。（中新社）

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（中央社台北14日電）中國嫖娼男星李易峰曾跨刀不少主旋律電影，像是在「革命者」飾演青年毛澤東，而且這是他東窗事發前拍攝的最後一部電影，另據毛澤東私人醫師李志綏撰寫的回憶錄，毛澤東也從不缺女伴。

香港網路媒體01今天報導，往昔被譽為「國民校草」的嫖娼男星李易峰今年35歲，2007年因選秀節目「加油好男兒」出道，10多年來人氣不墜。

近年他致力擺脫偶像包袱，2016年憑藉與馮小剛、吳亦凡合拍電影「老炮兒」，獲頒第33屆大眾電影百花獎最佳男配角獎，並獲邀替國家安全部、人民檢察院、共青團等擔任「形象大使」，拍攝多部正能量宣傳片。

去年1月10日「中國人民警察節」，中國國家安全部大推，介紹國安部的首支形象短片，就是找李易峰穿上畢挺制服，扮演三觀正的國安人員並獨白：「我們是廣視的眼睛，聰聽的耳朵…我們是出鞘的利劍…。」

值得一提，以往李易峰還曾跨刀多齣「主旋律」電影和電視劇，包括「建軍大業」、「號手就位」、「隱秘而偉大」、「我和我的家鄉」等。

好比在「建軍大業」中，他就是飾演參加「秋收起議」的紅八軍軍長、紅九軍團政委何長工，而去年7月1日上映，頌讚中共建黨百年的獻禮電影「革命者」，他還飾演青年時期的中共已故領導人毛澤東。

這部影片獲得第34屆中國電影金雞獎提名，角逐最佳劇情片、最佳編劇、最佳美術、最佳音樂、最佳剪輯5項大獎。

另據毛澤東私人醫生李志綏的著作「毛澤東私人醫生回憶錄」，毛的身邊從不缺女伴，而且他獨鍾教育程度不高的年輕女子，經常從獻藝的藝工隊裡挑選女伴。

李志綏說，偏偏毛澤東的衛生習慣很差，毛有滴蟲病，但男性得滴蟲病通常沒有症狀，所以他不願意就醫治療，於是接觸他的女伴不斷重複感染滴蟲。

他表示，但權力是最大的春藥，這些女伴多數心甘情願獻身給這個不刷牙又患滴蟲病的領袖，曾經李志綏找來專科醫師替毛檢查口腔，叮囑牙垢太多要常刷牙，沒想到毛反問：「我一向用茶漱口，不刷牙。老虎並不刷牙，為什麼虎牙那麼鋒利呢？」

01報導指出，由於北京當局近年來要求公眾人物務必三觀正，加上金鷹獎、華策獎等也刪除與李易峰有關的宣傳，因此輿論紛紛關注，他曾參演的影片是否也會被消失、下架。

截至記者截稿，李易峰替國安部拍攝的宣傳片及「革命者」，分別在中國國防部官網和騰訊還找得到，不過中國網友痛批，不下架就是侮辱偉大的開國領袖，也有人說趕緊看吧，再不看說不定就沒得看了。

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報導說，李易峰嫖娼也引發「流量明星是否該遠離主旋律影視劇」的廣泛討論，有人認為，主旋律影視劇可以啟用流量明星，但不做好調查而背書，這樣的苦果就只能獨自吞嚥。

也有評論說，電影和電視劇是無數人合作的結晶，有導演、監製、演員、主角、配角等成百上千人參與其中，因人廢言、因噎廢食實在可惜，「即便沒有未來了，又何必抹去過往」。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110914