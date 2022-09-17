青峰新輯歌名留白給想像 MV擦馬桶自稱清潔工

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歌手青峰9月底將發行的新專輯「馬拉美的星期二」，特別邀請多名音樂人合作，他表示，「這張專輯很奇特，因為透過與這些音樂家的合作還有鼓勵，很像是我人生創作的縮時，讓我感覺到很多愛與幸福。」（環球提供）中央社記者王心妤傳真 111年9月17日

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（中央社記者王心妤台北17日電）歌手青峰昨晚舉辦新輯「馬拉美的星期二」聽歌會。青峰在各首歌名使用括號和刪節號，是希望觀眾先聽歌再看歌名。談到在「醉鬼阿Q」影片擦馬桶，他笑說是因自己對廁所有潔癖。

青峰今天透過唱片公司分享，專輯「馬拉美的星期二」此次新歌「戀人絮語」、「醉鬼阿Q」邀請影后林嘉欣和歌手孫燕姿合作，另外還有Bossa Nova女王小野麗莎、日本創作型歌手大橋三重唱及電影「放牛班的春天」聖馬克兒童合唱團。

青峰表示，這次歌名使用括號跟刪節號，是希望歌名先聽歌再看歌名，「作品本身不是這個標題，觀眾想叫它什麼名字都可以，不一定要用這個歌名，僅供參考用。」這次能夠與多名音樂人合作，他也說：「這張專輯很奇特，因為透過與這些音樂家的合作還有鼓勵，很像是我人生創作的縮時，讓我感覺到很多愛與幸福。」

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此次專輯也邀請大環藝術家楊世豪、特效化妝師儲旭、占星學專家唐綺陽、國際主廚江振誠、金馬導演阮鳳儀、丁敏教授、創作歌手許哲珮、DJ RayRay、作家高瑞希、YouTuber Peeta葛格、寵物訓練師王昱智、鋼琴家許郁瑛分享聽後感。

新歌「醉鬼阿Q」的宣傳影片，青峰蹲在馬桶邊不斷擦拭，他會後受訪笑稱因為對廁所有潔癖，外出時他就是大家的清潔工，一到旅館就要先把廁所掃乾淨，「因為他們跟我同住，只要公用廁所，或是後台廁所，就會盡量能擦得就能擦」。此次也透過作品，讓歌迷看見他不同的一面。（編輯：陳政偉）1110917