幼年戰火下漂泊台灣 「誰說媽媽像月亮」展現母愛

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茁劇場第3波新戲「誰說媽媽像月亮」改編律師高秉涵的生命故事，19日舉辦首映會，導演王小棣（左2）、演員張耀仁（右）、勾峰（右2）、葛盈瑄（左）出席，現今高齡88歲高秉涵（中）也現身記者會。（三禾行銷提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月19日

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）茁劇場第3波新戲「誰說媽媽像月亮」今天舉辦首映會，由導演王小棣親自執導，故事改編律師高秉涵如中國戰亂史的生命故事，展現大時代的母愛；演員張耀仁也分享結婚喜訊。

「誰說媽媽像月亮」從現今高齡88歲的律師高秉涵自傳式著作「山東少年傳奇」改編，在國共內戰中，12歲獨自一人躲過彈雨風險，從中國山東流亡逃難到台灣，在媽媽「你走，不要回頭」的叮囑鼓勵與善人協助下，經歷數次死劫，最終在台灣立足，當上律師與法官。

最令兩岸感動的是，高秉涵功成名就後，用自己的時間與經費，數十年來帶著上百位老兵骨灰返鄉落葉歸根，不求回報、不求功名。從確認亡者身分，親自領骨灰到聯絡對岸家屬、抱骨灰上飛機，高秉涵都親力親為，他說，這一切力量根源都來自母親，以及年少一路走來遇過對他如母親的愛。

劇中高秉涵一角，由77歲的金鐘視帝勾峰詮釋，他指出，高秉涵律師是他拍戲60多年來演過「最奇」之人。勾峰分享，親自到高秉涵家中拜訪時，在位於地下室的臥房兼書房中，書桌上擺著數個骨灰罈，讓他很震驚，詢問對方不怕嗎？高秉涵卻說：「我要帶他回故鄉，他要感謝我，會保佑我，怎麼會怕呢」，還會喝加著糖的咖啡跟骨灰罈的「老哥」聊天。

高秉涵本尊今天也親自現身記者會，獲全體如雷掌聲。勾峰說，直到現在高秉涵的律師事務所仍未關，要繼續賺錢才能再送「老鄉」、「老哥」們回家，妻女也一路相伴協助，讓他相當感動。

這份情也被擔任全劇編導的王小棣看見，汲取高秉涵人生側篇女性相助的點滴，改編成影集「誰說媽媽像月亮」，牽起紀曉君、姚坤君、呂雪鳳3個媽媽不同母愛與女性承擔的故事。

除了植劇場出身的演員林意箴在劇中飾演高律師秘書外，同期學員張耀仁也與戲劇新人葛盈瑄，搭檔詮釋一對不被家長祝福的戀人，所幸最終兩人在高律師牽線下，兩家和解。

被問及現實中的感情，張耀仁自曝已於去年2月結婚，與愛情長跑11年的妻子育有1子，他笑說從未掩飾，只是沒機會講到。

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身為人夫、人父，張耀仁深情地說：「現在整個人更放鬆，知道什麼最重要，就算身邊世界不懂你，身邊有人支持你就夠了。」有趣的是，張耀仁結婚消息不只同劇組演員不知情，連老師王小棣也是，讓他今天笑說：「難怪演技有進步。」

「誰說媽媽像月亮」將於10月1日起，每週六晚上9時在MyVideo、公視同步播出，隔天在中華電信MOD、Hami Video晚上8時上架。（編輯：張雅淨）1110919