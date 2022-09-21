東南亞短片節回歸實體舉辦 播映5部台灣VR作品

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（中央社記者侯姿瑩新加坡21日專電）東南亞短片節今天登場，這次活動的焦點單元「超越海市蜃景」將播映5部台灣VR作品。另外，剛獲威尼斯影展沉浸式競賽最佳體驗大獎的導演陳芯宜也將出席，與東南亞影人交流。

過去2年受到疫情影響，東南亞短片節（SeaShorts Film Festival）都以線上方式進行，今年終於恢復實體舉行。活動從今天至25日在馬來西亞賽城（Cyberjaya）多媒體大學登場。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處表示，這次活動以「未來」為主題，並從VR、人工智慧、螢幕錄製（screenlife）、短影音社群平台TikTok等明顯影響內容或影像創作的科技切入，想像電影未來可能的樣貌。

在辦事處促成下，今年東南亞短片節焦點單元「超越海市蜃景」（Beyond Mirage）將播映多部獲國際肯定的台灣VR作品，包括「全能元神宮改造王」、「舊家」、「星際大騙局之登月計劃」、「紅尾巴」及「留給未來的殘影」，呈現台灣近年發展VR的軌跡。

其中，「留給未來的殘影」由導演陳芯宜與編舞家周書毅創作。「超越海市蜃景」展場還包括另外7部來自東南亞及韓國的VR作品。

辦事處指出，除了作品展映之外，東南亞短片節也邀請高雄市電影館協助策劃VR大師班及工作坊，包括剛獲得威尼斯影展沉浸式競賽最佳體驗大獎的導演陳芯宜及多位台灣VR專業人員將出席分享心得，與東南亞影人交流。

辦事處表示，東南亞短片節由馬來西亞導演陳翠梅於2017年創辦，最初只是展映東南亞短片的活動，隨後發展成為每年定期舉辦的區域型競賽影展。

東南亞短片節每年主要活動項目還包括論壇及工作坊等。（編輯：高照芬）1110921