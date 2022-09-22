「額外旅程」談器官捐贈 導演朱峰：他們很了不起

（中央社記者葉冠吟台北22日電）莊凱勛、黃瀞怡主演的影集「額外旅程」今天舉辦首映記者會，全劇改編「失去心跳的勇氣」原作黃健予的生命故事，導演朱峰也大談器官捐贈者家屬的勇敢與不易，稱讚他們相當了不起。

今天導演朱峰與主要演員黃瀞怡（小薰）、劉修甫、華星童、夏浦洋、徐偉然及原著本尊都出席參與，倒是男主角莊凱勛本尊，因確診COVID-19不克出席，透過網路連線現身，打趣說自己暫時息影7天，會為「復出影壇」積極準備。

劇中莊凱勛本是人生勝利組，卻意外因心血管疾病倒下，得靠葉克膜維生等待換心，得在病床上包尿布，讓人把屎把尿尊嚴盡失，妻子小薰也面臨照顧者難題。戲外，小薰也曾是照顧者，母親在幾年前癌逝，談及照顧過程，癌症末期母親已無力自行排便，需要外力徒手協助，爸爸想都沒想就單下重擔，「震撼蠻大的，如果是我，我會這麼做嗎？我可能都不覺得自己會這樣」。

「額外旅程」也是小薰去年獲得金鐘獎後，第一部接下的作品，她笑說自己沒漲價「就怕接不到戲」，但導演當初接洽時，開出價錢比自己預期高，很滿意也感覺被尊重，甚至當起兩個兒子的媽，有趣的是，兒子之一的「原子少年」夏浦洋其實已25歲，讓33歲的她直呼：「我真的生不出來」。

談及全劇核心議題之一的器官捐贈，導演朱峰則坦言拍攝時相當揪心，攤開真實器官捐贈前需填寫的表單，「上面寫得密密麻麻，哪裡好的就會被捐出去，從眼角膜到一條血管，就很像一盤零件，每勾一塊，家屬就像被割一刀」，畢竟器捐者當下都已沒意識，痛苦的則是活著的人。

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在田調時，朱峰聽到許多器捐者家屬分享，在傳統「死留全屍」的觀念下，執行器捐行為常會被千夫所指，遭其他家人痛罵。有位媽媽回憶，在痛苦到不行時，意外發現孩子在最後的日記寫下：「我都已經快不行了，希望身體還有用」的一段文字，讓她如釋重負地淚崩，直言當時若把孩子遺體直接火化，她會一輩子難安。這也讓朱峰感慨，不論器捐者或家屬都很不容易，是了不起的人們。

「額外旅程」自25日起，每週日晚上8時在東森戲劇首播。（編輯：屈享平）1110922