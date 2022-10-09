哈勇家入選夏威夷影展 風格獲讚如楊德昌遇上李安

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素人演員林詹珍妹（左）在電影「哈勇家」飾演女主人，在家族面對傳統與現代的衝擊時，睿智又溫暖地帶領家人向前走，也以此角色入圍第59屆金馬獎最佳女配角。（海鵬影業提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月9日

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（中央社記者葉冠吟台北9日電）入圍金馬獎6大獎的溫馨國片「哈勇家」在海外持續獲好評，入選夏威夷國際影展2大單元，導演陳潔瑤更被稱讚風格有如「楊德昌遇上李安」。

「哈勇家」描述一個泰雅族三代同堂家族親情與愛的故事，一直奉行泰雅傳統原則生活的哈勇阿公，原本是家族的精神支柱，卻在孫女阿莉從紐西蘭打工2年返家後，便在睡夢中過世。

而阿莉的父親巴尚為了家中土地所有權問題，不顧阿公生前反對，決定參選鄉長，提升家族地位。然而這場選戰，卻讓家族感情一夕凍結，如同高山上冬季的那一場雪。

在昨天公布的第42屆夏威夷國際影展中，「哈勇家」一舉入選「台灣電影焦點」與「原民鏡像」兩大單元，夏威夷國際影展藝術總監安德森（Anderson Le）更盛讚這是部「溫暖有愛的電影」，並以名導楊德昌遇上李安風格，讚譽導演陳潔瑤，認為作品完美呈現台灣傳統與現今社會的衝突。

陳潔瑤透過劇組分享，自己是在前往「哈勇家」拍攝地宜蘭南山部落途中，得知新作入選夏威夷國際影展好消息，這也是獻給部落最棒的伴手禮。

本片日前也入圍第59屆金馬獎最佳劇情片、最佳導演、原著劇本、女配角、新演員及電影主題曲等6大獎，試片回饋佳評連連，不少觀眾對飾演「阿嬤」的林詹珍妹感到驚豔。

劇組分享，這其實是林詹珍妹首次演戲，導演為邀她演出，特地開車4個多小時到她居住的環山部落，並拜託她的子女們幫忙遊說。陳潔瑤透露，原本擔心阿嬤會婉拒，沒想到對方竟爽快答應。原來是她的孫子過去曾演出陳潔瑤奪下台北電影獎百萬首獎的前作「只要我長大」，讓全家人決定力挺。

林詹珍妹飾演的哈勇家女主人，在家族面對傳統與現代的衝擊時，睿智又溫暖地帶領家人向前走，格局與氣度都讓人敬愛，她在片尾一場以泰雅語唱出聖歌「求聖靈澆灌」橋段更感動全場，讓現場演員和工作人員都感動落淚，也以此角色成功挑戰金馬殿堂。

有趣的是，林詹珍妹在答應演出「哈勇家」後，信守承諾下山出席試鏡，由於表演突出又能歌善舞，嚇到一堆藝人與工作人員，更紛紛打聽她的來歷。

本片將於11月11日在台上映。（編輯：張雅淨）1111009