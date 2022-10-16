宸頤赴釜山影展交流 談演出是最真實的情緒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

演員宸頤因演出電影「默殺」，近期到釜山影展參加映後座談，分享拍攝心情。她認為當時演出的驚嚇、恐懼都是真實的樣子，就算重來也無法複製。（青春期影視提供）中央社記者王心妤傳真 111年10月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北16日電）新生代女演員宸頤在2018年參與馬來西亞導演柯汶利的「默殺」演出，最近也赴釜山影展參加映後座談。她認為當時演出的情緒是最真實的，要重拍也無法複製，感謝同片演員的幫助。

宸頤透過經紀人表示，「默殺」是3年前拍攝的作品，能在大銀幕看到非常感動，最印象深刻是當時的驚嚇、恐懼、憤怒都是真實的青春蹤影，就算重來也沒辦法演出。

宸頤感謝同片演員吳慷仁、黃健瑋、施名帥、尹馨的幫助，才能有最自然的演出。釜山影展執行委會長許文永稱讚她片中表現亮眼，「是非常好的演員」。

宸頤表示，此行見到了許多影人，也和名導是枝裕和、坎城影帝宋康昊、韓星李秉憲等人合照。宸頤表示，去完釜山影展後更加意識到要努力當好演員，希望能參加更多影展，和更多影人交流。（編輯：屈享平）1111016