客傳會製作4部動畫、紀錄片 入圍亞洲電視大獎

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（中央社記者張雄風台北26日電）客傳會表示，由客傳會製作的兒童客語動畫影片、紀錄片共4部入圍亞洲電視大獎「最佳單集數位節目或短片獎」，紀錄片「傳、傳」導演吳慧玲也入圍「非戲劇類最佳導演」獎項。

客家公共傳播基金會今天發布新聞稿表示，由客傳會製作的兒童客語動畫影片、紀錄片等4部作品，入圍第27屆亞洲電視大獎「最佳單集數位節目或短片獎」；紀錄片「傳、傳」導演吳慧玲，也獲提名入圍「非戲劇類最佳導演」。

客傳會董事長陳邦畛表示，客傳會自製的優質客家作品再次受到國際肯定，希望全世界能一起在網路上欣賞得獎影片，輕鬆自在看見台灣客家美好。

客傳會指出，入圍的作品中，包含3部兒童繪本動畫「捉蝶仔个人」、「阿太个願望」、「鹽个精靈」及記錄客家職人工藝的「傳、傳」紀錄片。

客傳會說明，「鹽个精靈」、「捉蝶仔个人」及「阿太个願望」以全英華語字幕搭配客語配音，其中「阿太个願望」是改編自台北市客委會所出版的客家兒童故事繪本。

客傳會自製的「傳、傳」系列紀錄片專門介紹台灣客庄用一生專精製作工藝的客家職人，這次入選的影片以製作祖牌的師傅曾學政為主角，以獨特的製作吸引來自全台的家族訂製，並且以客家家族為主，將雕刻、漆工、彩金、木工、書法、彩繪等技術記錄下來，彰顯客家人對家族的認同感及凝聚力。

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客傳會說，「傳、傳」拍攝方式打破以往紀錄片型態，團隊挑戰在短短5分鐘內，將故事濃縮到最極致；該片導演吳慧玲更獲提名「非戲劇類最佳導演」獎項。

亞洲電視大獎（ATA）是由新加坡在全亞洲發行廣播電視週刊的民間組織所發起，發展至今已有27年，現為亞洲地區唯一一個獎項最多、最有影響力的民間電視節目評獎活動；每年來自亞洲22個國家、超過千部的電視及影視作品一同角逐51項分類大獎。（編輯：張芷瑄）1111026