林宥嘉新加坡開唱卻過敏 一家人出遊樂喊幸福爆棚

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（中央社記者王心妤高雄29日電）歌手林宥嘉上週赴新加坡開唱，這次帶著太太丁文琪和兒女旅遊。林宥嘉從一落地就嚴重過敏，連說話都有些吃力，到最後和家人留下完美回憶，笑稱是從困難重重變幸福爆棚。

林宥嘉受邀到新加坡音樂節開唱，卻在飛機落地後嚴重過敏，不只鼻塞、流鼻水、打噴嚏，甚至連說話都有些吃力，一度擔心現場演出的身體狀況。林宥嘉表示，沒想到前一天身體有狀況，隔天卻可以唱得這麼順利，尤其是「兜圈」表演得很滿意，是個美好的夜晚。

林宥嘉今天透過經紀公司表示，丁文琪當晚也帶著兒女在台下觀賞，「我在介紹樂手們時，（兒子）酷比一度想衝上台跑過來，還好太太有阻止他，太太覺得酷比有被種下一些對音樂熱愛的種子。」

林宥嘉演出後帶著家人走訪魚尾獅公園、新加坡動物園、環球影城等景點。林宥嘉表示，即使帶著小孩出遊對父母而言相對較辛苦，「但這份甜蜜的負擔實在是妙不可言，看著小朋友玩得很開心就覺得很幸福。」

林宥嘉表示，除了製作新專輯，明年也將赴紐約、洛杉磯、聖荷西、溫哥華、多倫多、倫敦及巴黎等城市重啟idol巡迴演唱會。（編輯：張芷瑄）1111029