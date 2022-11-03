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深田晃司愛上肉鬆御飯糰 揭日本影視勞動霸凌問題

2022/11/3 21:25（11/4 09:57 更新）
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日本導演深田晃司為電影「還有愛的日子」來台參加2022金馬影展，3日與台灣媒體相見歡，除分享拍攝點滴，同時也揭露日本影視業不健康的勞動關係與霸凌問題。（海鵬影業提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月3日
日本導演深田晃司為電影「還有愛的日子」來台參加2022金馬影展，3日與台灣媒體相見歡，除分享拍攝點滴，同時也揭露日本影視業不健康的勞動關係與霸凌問題。（海鵬影業提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月3日
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（中央社記者葉冠吟台北3日電）日本導演深田晃司為電影「還有愛的日子」來台參加金馬影展，今天與台灣媒體相見歡，開心分享愛上台灣超商的肉鬆御飯糰，也嚴肅揭露日本影視業不健康的勞動關係霸凌問題。

深田晃司第3度訪台，開心見到戲院人潮回流，也分享自己一直很喜歡台灣攝影師李屏賓。這回李屏賓擔任金馬影展主席，兩人昨晚在酒會相見歡時，深田晃司還告訴對方：「我都是從你的鏡頭開始認識台灣」，若有機會也希望與李屏賓合作。至於最喜歡的導演，深田晃司則回答：「I love侯孝賢。」

「還有愛的日子」靈感發想源自20年前，深田晃司聽到音樂家矢野顯子的歌曲Love Life的一句歌詞「無論我們分離多遠，都能去愛人。」深田晃司認為這種情感不只在男女之間，家人之間也會有，尤其在疫情時刻，對應在相隔兩地者間更為顯著。

故事發生在女主角木村文乃跟聾啞前夫及再婚丈夫永山絢斗之間，深田晃司表示，會設定聾人角色，是希望營造出緊張的三角關係，也想強調傳達「愛的方式」不只一種，女主角和前夫都是透過手語溝通，「那是只屬於她和前夫的語言，現任聽不懂，就會產生距離感」。

影片來源：TGHFF

片中也邀請真正的聾人演員演出，深田晃司說，就像與外國演員合作一樣，需要口譯協助，並沒有特別困難。

深田晃司分享，木村文乃與永山絢斗等所有演員都是經試鏡徵選產生，了解對方是否真的適合角色，「日本作品試鏡的比例不大，通常會直接找演員來演，但那就算是場賭注」。而另一個他希望推廣試鏡文化的關鍵，就是因為日本影視業霸凌事件嚴重、勞動關係長期不對等。

深田晃司指出，試鏡空間是讓製作方、工作人員與演員互相認識，並找出最適合人選的公開場合。一旦試鏡空間消失，大家都在私下聚會碰面，他認為不僅無法看見演員真正表現，權力也都會集中在製作人與導演手上，「這樣是不健康的環境」。

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尤其在拍攝激烈肢體接觸或強烈壓迫的劇情時，深田晃司透露，很多導演為了激出演員最好表現，常在身體、心靈上去壓迫他們，「但演員也是平凡肉體，還是會有極限的，我覺得應該要去避免，不該讓他們在緊張、身心受迫的氛圍下演出，而是打造舒適、安心的空間」。

最後被問及難得來到台灣，是否有大啖寶島美食，深田晃司笑說自己還沒時間享用，但超商裡的肉鬆御飯糰讓他深深著迷，希望日本引進，「日本都沒有，超好吃的，回日本前要再多買幾個」。（編輯：張雅淨）1111103

日本導演深田晃司3日受訪時自曝，台灣超商裡的肉鬆御飯糰讓他深深著迷，希望日本引進，「日本都沒有，超好吃的，回日本前要再多買幾個」。（海鵬影業提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月3日
日本導演深田晃司3日受訪時自曝，台灣超商裡的肉鬆御飯糰讓他深深著迷，希望日本引進，「日本都沒有，超好吃的，回日本前要再多買幾個」。（海鵬影業提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月3日
睽違3年第3度訪台的日本導演深田晃司（左）3日分享自己一直很喜歡台灣攝影師李屏賓（右），兩人2日在2022金馬影展開幕酒會相見時，深田晃司還興奮告訴對方：「我都是從你的鏡頭開始認識台灣。」（海鵬影業提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月3日
睽違3年第3度訪台的日本導演深田晃司（左）3日分享自己一直很喜歡台灣攝影師李屏賓（右），兩人2日在2022金馬影展開幕酒會相見時，深田晃司還興奮告訴對方：「我都是從你的鏡頭開始認識台灣。」（海鵬影業提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月3日
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