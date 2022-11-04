許芳宜半自傳式電影我心我行 謝盈萱逐夢與陳竹昇演夫妻

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國際舞蹈家許芳宜半自傳式電影「我心我行」3日晚間在金馬影展放映，許芳宜（中）與飾演父母的演員陳竹昇（左）、謝盈萱（右）一同出席，3人開心同框。（金馬執委會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月4日

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（中央社台北4日電）國際舞蹈家許芳宜半自傳式電影「我心我行」昨晚在金馬影展放映，她與飾演父母的演員陳竹昇、謝盈萱開心同框合體。謝盈萱表示，答應參演，就是貪圖與許芳宜合作，一圓夢想還能免費上課。

「我心我行」以許芳宜從小到大的學舞經驗為故事，片名以她公元2017年同名舞作為名，透過舞蹈結合電影呈現全新的視覺美學。

電影由導演侯孝賢擔任監製、金馬獎最佳攝影得主姚宏易編導兼任攝影，許芳宜擔綱主演外，還找謝盈萱、陳竹昇跨刀飾演許芳宜的父母。

陳竹昇、謝盈萱繼「俗女養成記」飾演父女，在「我心我行」變夫妻。謝盈萱說，2人年齡本來就沒差那麼多，點頭接下這部作品契機，是因為從小練舞的她早已欣賞許芳宜多年，沒想過後來能以演員身分與許芳宜合作。

謝盈萱打趣說，「一圓夢想還有免費的課可以上，芳宜老師每次來都覺得要好好把握這幾千多塊（學費）。」

許芳宜分享，謝盈萱、陳竹昇的實力與身體張力都很強，但外表並不像她的父母親，「但若是找很像的人，就只是在講許芳宜的故事，不過這是一個『人』的故事，希望觀眾能找到共鳴。」

跨界製作電影，許芳宜坦言，她總是渴望「突破身上的侷限」，自從19歲許下當職業舞者願望後，她一直很規矩紀律地創作，舞台也成為熟悉舒服的環境，「有天我忽然站在舞台上想，如果劇院四面的牆飛起來，沒有舞台後，我還能做什麼？」

許芳宜說，每當「那我就只能這樣嗎」的念頭出現後，人生就會有極大的轉彎。如同2006年，毅然從美國瑪莎葛蘭姆舞團首席舞者位子離去；2019年決定啟動電影計畫，「但我不會稱自己是電影人，拍過電視劇後，也不會說自己是演員，或舞蹈家，我就是一個人，所以我什麼都能做，不把自己框架住」。

許芳宜以此片入圍金馬最佳動作設計，過往這個獎項幾乎都是武術指導、飛車特技等團隊獲得提名，許芳宜透露，拍攝「刺客聶隱娘」時，侯孝賢沒派她去學武功，讓她自己發揮，後來還大力稱讚她適合作武術指導。

許芳宜表示，聽聽就好，「導演愛你的時候什麼都是好」。

不過，許芳宜確實認為武打與舞蹈不需被區分，都是一種身體的語言，「把框框架架、實線虛線擦掉後，所有的路都會變得很廣」。

至於想不想拿獎，許芳宜笑說，「當然會期待，總要想想，不想感覺好像我們做不好一樣」。

「我心我行」將於11月11日在台上映。（編輯：戴光育）1111104

演員謝盈萱（中）、陳竹昇（右）在電影「我心我行」中飾演國際舞蹈家許芳宜的父母，挑戰舞技。（三乘影像事務所提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月4日