金獅獎導演米丘曼契夫斯基：台灣親切包容是亞洲的羅馬[影]

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金獅獎導演米丘．曼契夫斯基（Milcho Manchevski）二度訪台，今年帶著作品「情慾二重奏」參與2022金馬影展，他受訪表示，愛情與愛慾是跟自由一樣重要的事，這次電影想拍出成人愛情故事，更貼近真實人生。（金馬執委會提供）中央社記者王心妤傳真 111年11月5日

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（中央社記者王心妤台北5日電）導演米丘曼契夫斯基曾以「暴雨將至」摘威尼斯影展金獅獎，今年再來台參與金馬獎。他說能感受台灣的親切和包容力，對他一個西方人來說很容易融入，「台灣像是亞洲的羅馬」。

米丘曼契夫斯基（Milcho Manchevski）1994年以首部長片「暴雨將至」（Before the Rain）一舉在義大利威尼斯影展，與導演蔡明亮的「愛情萬歲」同獲首獎金獅獎，並與歐洲導演庫斯杜力卡、丹尼斯塔諾維奇等人，並列南斯拉夫3大導演；2019年曾獲選第56屆金馬影展焦點導演，並帶著作品「生之柳」（Willow）訪台。

米丘曼契夫斯基昨天接受台灣媒體訪問表示，創作契機常是一個特殊情境或是一種感覺，像是創作「暴雨將至」時有種「要發生什麼事了」的感覺。這次在「情慾二重奏」中，米丘曼契夫斯基則說愛情與愛慾是跟自由一樣重要的事，這次想拍出成人愛情故事，更貼近真實人生，「像是不忠與出軌、情慾或是控制他人，又或是受害者如何變成加害者，加害者怎麼變成受害者」。

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「情慾二重奏」能看出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）下的時代背景。米丘曼契夫斯基表示，的確有這個考量，因這是這個時代最大的事件，一開始寫劇本有安排穿、脫口罩的動作，但考慮口罩會遮住演員表情，也不希望未來重看這部片時，會感受到深刻的時代感，所以有刻意拿捏。

米丘曼契夫斯基再次來到台灣，他表示以前有學生是台灣人，特別有親切感，而且金馬影展的工作人員和觀眾都活力充沛。米丘曼契夫斯基也說台灣能讓大家快速融入，像是亞洲的羅馬。（編輯：張芷瑄）1111105

影片來源：TGHFF