張作驥與學生競爭金馬導演獎 新片因疫情超支千萬

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（中央社記者王心妤台北6日電）導演張作驥以「夏日天空的那匹紅馬」角逐第59屆金馬獎最佳導演獎，將與學生陳潔瑤正面對決，張作驥稱讚她的題材特別，也提到自己因疫情延宕拍攝，超支新台幣1700萬元。

張作驥今天受訪表示，從沒想過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情會影響整個世界，新作也因此拍了快3年，是一段痛苦旅程，因為太過深刻，下一部作品會拍攝疫情相關故事。

張作驥提到，除了拍攝受到疫情影響，也有認識的朋友才剛見面，過幾天卻確診過世，更加感受到疫情無常和生命的脆弱。

張作驥表示，因為想配合創作初衷談「人」的故事，便將女主角李亞臻的故事帶進陌生家庭中，「我把女主角當成疫情，這女生已經變成像疫情一樣，想知道這個家有因為這樣而改變嗎？」

張作驥透露，這次拍攝超支1700萬元，光是飯店住宿就花了200萬元，「我們停拍，但房間都訂好了，總不可能取消，就請演員找家人來一起旅遊。」

張作驥此次將與學生陳潔瑤在金馬獎最佳導演獎對決，他認為對方題材特別，也拍出只有她能拍的故事。張作驥回憶，陳潔瑤大學剛畢業，就能看出是個豪邁有潛力的人，兩人也合作了5年半。

張作驥謙稱5名入圍者中自己最沒機會摘獎，尤其陳潔瑤作品很迷人，身為漢人都能被其中原住民的故事打動。（編輯：張雅淨）1111106