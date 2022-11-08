「幸福路上」導演首部真人電影 邵雨薇挑戰主播台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

演員邵雨薇（圖）擔任電影「惡女」女主角，在片中飾演新聞主播，這也是動畫電影「幸福路上」導演宋欣穎執導的第一部真人電影長片。（CATCHPLAY提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北8日電）CATCHPLAY今天舉辦2023最新項目發表會，曝光10部新作，包含動畫電影「幸福路上」導演宋欣穎首部真人電影「惡女」，找來邵雨薇主演，以及電影「無聲」導演柯貞年最新影集「非殺人小說」。

CATCHPLAY今天與旗下影響原創及CATCHPLAY+影音平台，共同揭曉10部原創自製、開發投資與代理發行等影集與電影。包含原創自製、由邵雨薇主演的電影「惡女」，這也是曾以「幸福路上」代表台灣角逐奧斯卡的導演宋欣穎，執導的第一部真人電影長片，邵雨薇將在片中飾演新聞主播。

宋欣穎透露，「我想要做一個完全不一樣的題材，走黑暗心理驚悚，剛好當時在關注平成戰後第一位女性死刑犯的故事，加上從小就喜歡看社會新聞，因此開始醞釀腳本。看過劇本的人都說很有娛樂效果，我希望能帶給人們娛樂，同時關心人性的複雜多面。」

另一部電影作品則是獲優良電影劇本首獎及長片輔導金的「為我辦一場西式的喪禮」，由剪接大師廖慶松與劉大武共同擔任監製。廖慶松指出，自己喜歡其談青春少年登大人的過程，「這是一個很濃的愛情，同時又探討男女關係和社會議題，希望是一個老少咸宜的故事。」

影集部分，則有王小棣擔任監製、柯貞年所執導的「非殺人小說」；結合新二代議題，找來演員雷嘉汭、詹懷雲主演的校園青春愛情喜劇「讓我看見妳是誰」；改編自胡晴舫小說，描繪20、30、40世代群像與情愛疏離的「親密之海」。

還有描述印尼華裔網紅女孩來台北追夢的影集Lesley in Taipei：Grass Jelly Bubble Tea，以及由CATCHPLAY與印尼Infinite Studios、新加坡IMDA跨國合製的首部原創驚悚恐怖影集「惡靈旅店」。

而將由CATCHPLAY發行的電影，包含描述黑吃黑、兄弟義氣與親情的動作電影「我最愛的笨男人」，由范逸臣、姚淳耀、郭泓志、劉奕兒與林美秀主演；另一部則是由葉如芬監製，導演靳家驊執導，陳意涵、林品彤、劉俊謙主演的電影「小曉」，都將於2023年發行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

還有金馬創投百萬首獎「煞塵爆」，以抗SARS（嚴重急性呼吸道症候群）期間為架構，描述人性、貪婪與希望、和平的故事背景。

「煞塵爆」監製李耀華說：「這個案子是好幾年前的優良劇本，編劇是護理人員，無論是醫護人員的心境或手術場景的描述都很真實。困難點是這是SARS真人實事，但我們又不想拍成紀實電影，而是希望大家看完有不一樣的感動，目前在剪接中，光是初剪就讓人感動落淚，卡司及上映消息敬請期待。」（編輯：張雅淨）1111108

CATCHPLAY 2023最新項目發表會8日舉辦，其中電影「我最愛的笨男人」描述黑吃黑、兄弟義氣與親情，由演員范逸臣（左）、姚淳耀（右）等人主演。（CATCHPLAY提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月8日