中國影視一哥不敵虧損 華誼兄弟宣布裁員

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（中央社台北16日電）捧紅李冰冰、周迅、黃曉明與馮小剛等大腕的傳媒公司華誼兄弟驚傳裁員，號稱市值近人民幣900億（約新台幣3947億元）的中國影視一哥，因難敵疫情等因素導致的虧損而撐不下去。

據中國媒體每日經濟新聞15日報導，10月27日晚，華誼兄弟發布「關於公司宣發業務及人員調整的通知」，宣布公司調整宣發業務模式，精簡宣發團隊。

依據這份通知，華誼兄弟坦承受疫情影響、經濟放緩、盈利能力受阻等因素，紙短情長，以4句感謝，送別離開的員工。

華誼兄弟指出，公司已經歷連續多個財年的成長放緩甚至負成長，因而更加審慎關注營運成本和費用的開支，合理化製宣發預算，差旅、房租成本等非人員相關開支，即便如此，公司依然面臨著很大的經營挑戰。

每日經濟新聞報導說，10月28日華誼發布的財報，今年前3季營業收入3億6600萬元，年減61.66%；歸屬上市公司股東的淨利潤同比由盈轉虧，為負2億6000萬元，年減144.66%。

華誼兄弟解釋，這是因影片上映收入、影院票房收入減少等因素所致，季報發布當天，股價下跌4.25%。

報導說，於此同時，華誼兄弟今年在最主要業務，也就是電影方面的表現乏善可陳，無論是春節檔、五一檔、暑期檔還是剛過去的國慶檔，華誼兄弟都沒有拿出爆款作品。

聞訊華誼兄弟裁員，著名電影人高軍沒有感到很意外，但深感悲涼與惋惜，並說：「如果你說華誼兄弟什麼都沒做，死就死了，活就活了，大家可能都不知道。正是因為它對市場有貢獻，而且是很大的貢獻，我們才覺得惋惜，覺得悲涼。」

檢視華誼兄弟過去逾4年的財報紀錄，即可了解高軍不意外的心境。

報導指出，2018年以來，華誼兄弟營收逐年下滑，已連續4年半虧損。2018年至2021年，華誼兄弟總營收分別為38億1400萬元、22億4400萬元、15億元、13億9900萬元。

淨利潤分別為負9億8500萬元、負40億4000萬元、負10億7500萬元、負2億2600萬元，總計4年間，華誼兄弟累計虧損超過63億元。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1111116