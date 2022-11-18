林柏宏許光漢新片談夫夫戀 王淨樂當腐女看好戲

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（中央社記者王心妤台北18日電）金馬影展閉幕片「關於我和鬼變成家人的那件事」昨晚放映，導演程偉豪將演員林柏宏和許光漢配成「夫夫」，片中還有大尺度畫面，讓女演員王淨笑說能理解腐女的心情。

程偉豪曾執導「紅衣小女孩」、「目擊者」、「緝魂」獲得票房佳績，新片「關於我和鬼變成家人的那件事」結合靈異、動作、喜劇類型，並由許光漢、林柏宏、王淨主演，金百倫監製。

許光漢片中飾演直男警察，在不知情狀況下撿了地上的紅包，被迫跟同志鬼林柏宏冥婚。王淨昨晚接受訪問時笑說自己是在海景第一排，終於體會腐女的心情，「2個大帥哥每天靠很近，這種化學反應很有趣」。

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林柏宏透露跟許光漢片中有很多特別的肢體接觸，不只有擁抱，還有「難以用言語描述的動作」。程偉豪表示，金馬影展放映版本是限定版，電影還在最後的後製中，預計明年2月10日全台上映。

金百倫與程偉豪曾共同監製「當男人戀愛時」，男主角邱澤與女主角許瑋甯因戲生情結婚，這次將許光漢跟林柏宏配對，金百倫笑說：「有警告柏宏和光漢，有怎麼樣（談戀愛）要先說。」（編輯：張芷瑄）1111118