更多編輯台推薦新聞：
歐媒：習近平G20外交復出秀 釋出利多分化歐盟
國際

歐媒：習近平G20外交復出秀 釋出利多分化歐盟

地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化
專題

地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

林柏宏許光漢新片談夫夫戀 王淨樂當腐女看好戲

2022/11/18 13:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北18日電）金馬影展閉幕片「關於我和鬼變成家人的那件事」昨晚放映，導演程偉豪將演員林柏宏和許光漢配成「夫夫」，片中還有大尺度畫面，讓女演員王淨笑說能理解腐女的心情。

程偉豪曾執導「紅衣小女孩」、「目擊者」、「緝魂」獲得票房佳績，新片「關於我和鬼變成家人的那件事」結合靈異、動作、喜劇類型，並由許光漢、林柏宏、王淨主演，金百倫監製。

許光漢片中飾演直男警察，在不知情狀況下撿了地上的紅包，被迫跟同志鬼林柏宏冥婚。王淨昨晚接受訪問時笑說自己是在海景第一排，終於體會腐女的心情，「2個大帥哥每天靠很近，這種化學反應很有趣」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林柏宏透露跟許光漢片中有很多特別的肢體接觸，不只有擁抱，還有「難以用言語描述的動作」。程偉豪表示，金馬影展放映版本是限定版，電影還在最後的後製中，預計明年2月10日全台上映。

金百倫與程偉豪曾共同監製「當男人戀愛時」，男主角邱澤與女主角許瑋甯因戲生情結婚，這次將許光漢跟林柏宏配對，金百倫笑說：「有警告柏宏和光漢，有怎麼樣（談戀愛）要先說。」（編輯：張芷瑄）1111118

許光漢
金馬59公布頒獎嘉賓陣容 是枝裕和、黑木瞳來台 「當男人」監製群新作 程偉豪預告有最赤裸許光漢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族