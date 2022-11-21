炎亞綸生日開唱趣喊要參選 好友鬼鬼大方獻吻

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藝人炎亞綸（左3）20日在台北流行音樂中心舉辦「炎宇宙＠aayan1120」演唱會，節目「嗨！營業中」夥伴們在演唱會上台給炎亞綸驚喜慶生，好友鬼鬼（左2）更大方「嘴對嘴」獻吻。（華貴娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月21日

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）藝人炎亞綸昨天37歲生日，他當晚在台北流行音樂中心開唱，精彩爆點連連，不僅打趣喊話「要選總統」，更與共同主持實境節目「嗨！營業中」搭檔、多年好友鬼鬼大方嘴對嘴接吻。

炎亞綸睽違10年再登舞台舉辦「炎宇宙@aayan1120」演唱會，他開心與歌迷共度生日，也想讓歌迷重新定義「炎亞綸」，誠意滿滿。開場30分鐘內就連換5套造型，如同時裝大秀華麗，更配戴價值千萬元珠寶加持，讓他笑說難怪保全寸步不離身。

除了帶來「黑夜之光」、「假如瞳孔有濾鏡」、「摩登原始人」等多首歌曲，炎亞綸更把演唱會一度變成脫口秀舞台，幽默嘲諷選舉時事，開玩笑問歌迷他能不能選市長，「但我都不要，我要選就要選總統」，讓全場驚呼連連。

被網友稱為「炎P」的炎亞綸更談到，要當專家須抗壓性很強，都得謙虛地接受被人罵、遭人酸，「因為你知道最後一定會有一份『英國研究報告』，來證明你的理論是對的」，讓全場笑翻。

藝人炎亞綸20日歡度37歲生日，當晚在台北流行音樂中心開唱，開場30分鐘內就連換5套造型，大秀好身材。（華貴娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月21日

炎亞綸的脫口秀一結束，現場瞬間響起地震警報音效，原來是炎亞綸的全新創作歌曲「地質學家」，把先前常被虧的「地質學家」綽號直接幽默寫成歌。

演唱會尾聲更是進入高潮，當炎亞綸唱完「紀念日」後，現場播放生日快樂歌，原本坐在台下的「嗨！營業中」主持夥伴庹宗康、姚元浩、鬼鬼、浩子、莎莎忽然推出造型蛋糕為他慶生，還帶來炎亞綸爸爸的VCR，影片中有炎亞綸爸爸的手寫信內容，讓他又驚又喜，還嘴對嘴親了鬼鬼，讓旁邊的夥伴笑喊「百年好合」。

由於炎亞綸、鬼鬼2人剛替雜誌合體拍婚紗，炎亞綸不忘開玩笑喊「我們真的結婚」，後來還對鬼鬼真情告白：「她是一路上陪我最久的好妹妹，也是摘掉過我最多面具的人，我們可以毫不尷尬地接吻，祝妳早日找到『真』的老公」。

2人更大方地再次親吻，引起全場尖叫，成為當晚最經典的畫面之一。（編輯：戴光育）1111121