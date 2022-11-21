黑豹2蟬聯北美票房冠軍 五星饗魘看不到車尾燈

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，迪士尼與漫威的「黑豹2：瓦干達萬歲」連續第2個週末蟬聯北美票房冠軍，進帳約6730萬美元。

法新社報導，「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）全球總票房目前達5.46億美元，但鑒於首部曲「黑豹」（Black Panther）的高人氣，續集片「黑豹2」這樣的成績仍略低於業界預期。

儘管如此，此片在美加院線的收入仍是排名第2、恐怖喜劇電影「五星饗魘」（The Menu）的7倍多，由雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）、安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）等影星領銜演出的「五星饗魘」，18至20日期間有900萬美元收入。

排第3位的是意外成功的眾籌宗教電影「上帝所揀選的人」第3季1、2集（The Chosen Season 3: Episodes 1 & 2，暫譯），進帳820萬美元。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）表示，「以基督教劇情片來說，這是非常好的開映成績」。

排名第4的是巨石強森（Dwayne "The Rock" Johnson）主演的「黑亞當」（Black Adam），上映第5週有450萬美元成績。

排名第5的是「幸福入場券」（Ticket to Paradise），喬治克隆尼（George Clooney）與茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）聯合演出的這部浪漫愛情喜劇片票房收入320萬美元。

排名第6至第10的作品依序為：「她有話要說」（She Said），230萬美元；「鱷魚歌王」（Lyle Lyle Crocodile），190萬美元；「微笑」（Smile），120萬美元；「誤殺瞞天記2」（Drishyam 2，暫譯），110萬美元；「鬼禱」（Prey for the Devil），93.5萬美元。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1111121