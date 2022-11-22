遠傳投資原創IP 攜手公視出品「你的婚姻」影集

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（中央社記者江明晏、葉冠吟台北22日電）遠傳電信啟動「原創IP投資」策略，攜手公視合資開拍首部戲劇作品「你的婚姻不是你的婚姻」，今天舉辦記者會正式宣布，劇集將於12月3日起陸續開播。

「你的婚姻不是你的婚姻」是遠傳friDay影音自啟動「原創IP投資」策略，完成首部原創IP多視角真人實境秀「極島冒險溜浪玖壹壹」後接續的影音內容投資計畫，也是首部投資的戲劇類作品。

遠傳電信總經理井琪在記者會上表示，過去幾年，受到國際串流平台進入台灣、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的影響，加速改變民眾的娛樂和觀影習慣，增加對影視內容的需求，單純擴充片量並不足以牢牢抓住觀眾眼球，獨特且精緻的內容才是OTT產業的決勝關鍵。

她表示，台灣這幾年有許多出色的作品，無論導演、編劇、演員、製作都有堅強的實力，遠傳此次攜手公視合資拍攝「你的婚姻不是你的婚姻」，一方面鼓勵台灣優秀的影音創作人才，另一方面豐富遠傳friDay影音內容，也讓影視產業、影視平台間產生正向循環。

「你的婚姻不是你的婚姻」探討觀眾最興趣的話題「婚姻」，劇集共有五大單元，每個單元兩集，以微科幻的風格為特色，透過五組伴侶詮釋不同的婚齡階段，以及他們關係中的愛和恨，讓觀眾對於婚姻有不同的思考，與對婚姻的討論與反思。

影集打頭陣的第一個單元「聖筊」，由真情侶劉冠廷和孫可芳搭檔演出夫妻，今天兩人也難得合體出席記者會。孫可芳過去數度拒絕演出，是因為宣傳考量，「怕問題重複性太高，但又沒辦法給出更有創意的答案」，但真心喜歡劇本與劇組，也覺得還沒進演藝圈前，和劉冠廷過去共同創作的時光相當快樂，才點頭接下。

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劉冠廷坦言兩人很久沒在工作場合遇到，一開始怕太熟會尷尬，但導演一喊Action後就覺得還好，反而能彼此信任。不過他也忍不住分享，過去常聽聞女友孫可芳在片場會大爆食、吃2個便當，這回終於親眼見到，真的很驚訝。

孫可芳則透露，平時在家裡，劉冠廷都會按著她肩膀說「好了不要再吃了，你飽了」，甚至把她的餅乾綁起來不給吃，「不過出去工作他就管不了」。（編輯：楊凱翔）1111122