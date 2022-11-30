「劊子手」受阿湯哥啟發 「決戰38度線」製演雙棲

（中央社記者王心妤台北30日電）近期將上映的「決戰38度線」是由在「捍衛戰士：獨行俠」飾演「劊子手」的格蘭鮑威爾製作並演出。他表示跟湯姆克魯斯合作後嘗試投身幕後，也分享當時被阿湯哥要求傘訓的花絮。

空戰片「決戰38度線」（Devotion）改編自真人真事小說，講述1950年韓戰期間，2名跨種族僚機飛官英雄的動人情誼與戰事傳奇。格蘭鮑威爾（Glen Powell）接受外媒訪問說，其實曾想過拒絕演出「捍衛戰士：獨行俠」，但受到湯姆克魯斯與製作單位的慰留，但參與演出後受到啟發，希望能跟湯姆克魯斯一樣投身幕後製作，為電影產業做出貢獻。

湯姆克魯斯曾贈送鮑威爾飛行員駕訓班課程還有跳傘體驗，鮑威爾笑說：「所有地球上最危險的事情，湯姆都強迫我去做了，跳傘那天到了現場，湯姆還命令我必須自己跳下去，更恐怖的是，我一度找不到啟動跳傘裝置的按鈕，當時心想，湯姆不會是想殺了我吧！他不是這種人吧！」但鮑威爾也感謝對方的魔鬼特訓，讓他為「決戰38度線」做好準備。

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將在漫威系列中以知名反派角色登場的喬納森梅傑斯（Jonathan Majors），在「決戰38度線」中身挑大梁。他在受訪時表示，演出漫威電影要靠想像力揣摩，但這次飾演的傑西布朗（Jesse Brown）是真實的傳奇英雄，「透過傑西布朗的故事，我得到很多的激發與靈感，不須透過想像，就可以渾然天成地帶入他的情感。」

「決戰38度線」將於12月2日全台上映。（編輯：屈享平）1111130