蔡凡熙新戲遭高英軒掌摑 苦笑對方太壯會被打昏

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演員蔡凡熙在影集「台灣犯罪故事」單元「黑潮之下」中，頂著大平頭飾演個性直接、火爆的服役軍人。（Disney+提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月5日

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）靈感取材自台灣真實案件的影集「台灣犯罪故事」，倒數一個月上線，演員蔡凡熙在劇中化身火爆軍人，還得被高英軒狠打2巴掌，原本做好心理準備的他，坦言看到高英軒超壯的手臂還是會怕。

「台灣犯罪故事」的4篇故事「出軌」、「生死困局」、「惡有引力」、「黑潮之下」，靈感皆啟發自台灣真實發生過的滅門血案、姦殺案、詐保案與冤獄案，透過剪接師林雍益操刀的正式預告，揭示每個罪案背後的動機、受害人和犯罪者情感，期望觀眾反思犯罪故事背後人性掙扎的那一面。

過往多以暖男形象亮相的蔡凡熙，這次在單元「黑潮之下」展現截然不同的軍人平頭造型。飾演傅孟柏弟弟的蔡凡熙透過劇組分享，在拍攝前跟導演徐瑞良討論許久，更將角色從小到大的經歷寫成自傳，在刻畫角色上做足功課。

自認與早熟的角色「張明成」成長背景相似的蔡凡熙，把自己成長過程中，對世界的憤怒感帶入角色裡，讓他在拍攝前就已和角色產生緊密連結，開拍時更覺得自己完全化身為劇中人物，表演上沒有隔閡。

影片裡還有場高英軒掌摑蔡凡熙的戲，讓人看了怵目驚心。蔡凡熙回憶，導演一開始就很明確告訴他，只有一顆鏡頭需要真打2下，其他鏡頭都可以借位避開，因此開拍前早有心理準備。

但一到現場看到高英軒的手臂，蔡凡熙還是忍不住害怕起來，「英軒哥的手臂真的好壯啊，感覺我被打到一下就會昏倒了」。好在表演當下情緒高漲，其實並不會感覺到痛，最後高英軒也真的只有打到蔡凡熙2下。

「台灣犯罪故事」網羅鳳小岳、林予晞、薛仕凌、陳以文、宋芸樺、王柏傑、李銘忠、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙、施柏宇等實力派演員參演。影集將於明年1月4日起，每週三在Disney+上線一單元3集，全劇共12集。（編輯：張雅淨）1111205