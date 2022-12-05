白冰冰親作詞寫新歌「體會」 嘆高額版權問題難解

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）資深藝人白冰冰日前剛結束南極之旅，馬不停蹄宣傳新專輯「體會」。出道48年，白冰冰認為人生體會非三言兩語能說盡，感嘆在演藝圈環境如此艱難下，還有高額音樂版權費問題。

白冰冰主持5年的歌唱綜藝節目「我愛冰冰Show」，先前因遭著作權團體追討高額音樂版權費，暫時停止錄影。白冰冰近期在黃子佼主持的節目「佼心食堂」分享，這次新歌「體會」由她親自作詞，但自己對版權沒有很嚴格，也算創作者了。

白冰冰透露，最近為版權傷透腦筋，「沒有版權，沒辦法唱歌，演藝圈現在真的是很艱困的時候，這也是我對人生的『體會』」。

而這回受到喑啞人士啟發，白冰冰特別在「體會」MV中加入手語，現場她也教黃子佼一起比手語，還在視障街頭藝人沈彥霖的伴奏下，高唱代表作「阿娜答」。白冰冰除了驚訝於沈彥霖的才華，同時也被他和阿嬤的祖孫情感動，一口答應要幫他圓夢，讓他有機會上胡瓜的節目「最強綜藝秀」。

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白冰冰也分享自己旅行點滴，足跡遍及南極、南美洲的里約、阿根廷，各地溫差極大像「冰火五重天」，她笑說現在回來看到大家，「還產生了你們都好像企鵝的錯覺」。

白冰冰提到，很多同伴要吞安眠藥、暈船藥，但她完全不需要藥物，能吃又能睡。她笑說，唯一覺得比較不可取的，是台灣人出國很喜歡看手錶，想知道台灣現在幾點，導致自己被時差所困。而她把這些拋在腦後，照著自己的生理時鐘走，就算在忽冷忽熱的環境下，也維持好的健康狀態。（編輯：張雅淨）1111205