楊烈「明星養老院」與前妻們同台 70歲不退休

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舞台劇「明星養老院」演員方文琳（左2）的女兒齊薇（左）6日帶著麻油雞到場探班，替方文琳及資深前輩楊烈（中）、郎祖筠（右）、范瑞君（右2）補身體。（金星文創提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月6日

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（中央社記者葉冠吟台北6日電）舞台劇「明星養老院」將在耶誕檔期演出，劇組密集彩排中，今天開放媒體探訪，演員方文琳、郎祖筠、范瑞君接受媒體訪問時，意外發現3人都曾演過楊烈的老婆，很有緣分。

「明星養老院」描述一群大明星退休後住在一起所發生的趣事，讓眾人一同面對年華老去的危機，團結起來共度難關。

70歲的楊烈說這次的舞台劇演起來特別有感，坦言從幾年前就有人問他何時要退休。楊烈表示他的字典裡沒有「退休」2字，只要有人找他演出，都會很樂意，「表演工作是生活最重要的一部分，閒著在家會很糟糕」。

劇中飾演大總管的范瑞君指出，現代很多夫妻退休後選擇分開，是因為男人待在家後會退化成嬰兒，因為向來只懂工作，對日常生活一竅不通，回歸家庭就一直找女人的麻煩。話說至此時，眾人眼光一致望向監製王偉忠，讓王偉忠連忙大喊：「別看我！我還沒退休！」

王偉忠說，打造這齣「明星養老院」契機，是他做節目40多年來，陪著許多藝人經歷了很多事情，「每個人年輕時都是大明星，就像高凌風在醫院過世前，還是念念不忘那場沒辦成的演唱會」，他也想以喜劇方式來討論光環漸失的年老過程。

王偉忠指出，現在更應該要用藝術或喜劇來關心「老」的問題，他一直很想做老人版的情境喜劇「六人行」，但目前台灣的電視台環境要製作相關議題機會不高，這回先推「明星養老院」就是想先試試看市場水溫。

「明星養老院」將於23日至25日在台北國父紀念館演出。（編輯：張芷瑄）1111206