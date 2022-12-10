新舊作品韓國首映 何蔚庭盼展現台灣電影多樣貌

導演何蔚庭新作「青春弒戀」1日在韓上映，12年前的首部劇情長片作品「台北星期天」同時受邀在首爾獨立電影節放映。圖為4日的首爾獨立電影節放映座談會。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年12月10日

（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）定居台灣的馬來西亞導演何蔚庭帶著約10年前處女作「台北星期天」與最新作品「青春弒戀」首次登韓，希望藉由調性兩極的兩部作品展現作為導演的不同層次，也讓韓國觀眾看見更多類型的台灣電影作品。

「台北星期天」日前受邀在首爾獨立電影節中放映，巧合的是，首爾獨立電影節開幕的12月1日也是何蔚庭新作「青春弒戀」在韓國首映日。何蔚庭接受中央社專訪時笑說，這彷彿是個邁向下個創作章節的機緣，也讓他重新思考未來的創作方向。

何蔚庭在2010年以首部劇情長片「台北星期天」拿下金馬獎最佳新導演。這部電影以詼諧劇情講述兩名菲律賓移工在不熟悉的台北遭遇一連串事件，但因主要演員非台灣人、也不使用華語而屢次遭受質疑是否為「台灣電影」。「但我們堅持他就是台灣電影」，何蔚庭說，「它反映了台灣這片土地上的狀況」，這次受邀代表台灣電影出席首爾獨立電影節讓他相當開心。

台灣電影的定義、電影好壞的定義，對何蔚庭來說都不是能輕易二分的問題。「（台北星期天）當年上映時票房也是一般般」，何蔚庭說，「現在大家很容易用首週票房或是有沒有得獎，來定義無論是商業或藝術層面，而且是當下就被肯定或否定，這樣講起來，台北星期天以票房數字來說並不算成功」；但過了十多年，台北星期天仍接到許多放映邀請。

「就像有些書是可以在書架上放很久」，何蔚庭比喻，「當然票房跟獎項是一種評判電影好壞的標準，但如果多年後還是有人會想放你的電影，甚至覺得他是代表台灣電影的一種，我覺得非常榮幸」。

何蔚庭說，台北星期天當初是以35mm底片拍攝，近年受到播放設備限制，很多影展無法放映。新加坡亞洲電影資料館與韓國合作將這部片數位化，才讓台北星期天得以在首爾獨立電影節放映，「也算是跟韓國的緣分」。

時隔多年回頭跟觀眾一起重看自己的首部作品，何蔚庭坦言「心情很複雜」，剛好又碰上新作上映，「讓我反思自己這十多年來做了什麼、沒做什麼，下個階段是否要走新的方向，是一個再思考的契機」。而透過這次電影節與觀眾對談的機會，他對台北星期天的結尾也有了新的想法。

何蔚庭藉這次機會宣傳第一次在韓國上映的新作「青春弒戀」。「這部電影更像是我的風格」，他表示，希望讓觀眾看到更成熟的拍攝技術，並展現身為導演拍攝多樣題材的層次，也希望讓韓國觀眾有機會看到更多不同類型的台灣電影。（編輯：馮昭）1111210