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曾敬驊宋芸樺新戲組隊打怪 楊謹華化身不良媽媽

2022/12/19 13:15
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（中央社記者葉冠吟台北19日電）演員曾敬驊首次挑戰喜劇演出不良少年，與宋芸樺、彭千祐在新戲「不良執念清除師」組成3人小隊合力驅魔除怪，還找來楊謹華搭檔非典型母子檔，成為他的不良媽媽。

少年成長奇幻喜劇「不良執念清除師」講述不良少年蒲一永（曾敬驊飾）與凡事能用拳頭解決絕不用嘴巴的媽媽葉寶生（楊謹華飾）在一場意外後，兩人相依為命。

遭遇意外醒來後的蒲一永卻發現，自己居然有「怪物」溝通超能力，還被執念化成人形的怪物纏上，平凡生活從此改變，並跟兩光女警陳楮英（宋芸樺飾）、醫學系學霸曹光硯（彭千祐飾），展開誤打誤撞的瘋狂打怪之旅。

談及與隊友宋芸樺、彭千祐對戲互動，曾敬驊透過劇組表示，「在片場我會講笑話給他們聽，但90%會被冷場，越是這樣越激發我的好勝心，所以我每天都會講7、8個給他們聽。至於他們是神隊友還是豬隊友？不知道，但我是豬隊友我知道。」

宋芸樺透露，曾敬驊是個「很奇怪的人」，會瘋狂講笑話給大家聽，還會上網搜集笑話，「其實大部分的笑話真的都不好笑，他可能很享受那種冷場的尷尬，直接在我心中上榜為冷笑話大王。」但她笑說，彼此的友情也變得像劇本裡的笨蛋3人組一樣好，開心遇到兩名優秀演員。

彭千祐則認為曾敬驊、宋芸樺是神隊友，「和敬驊相處後，發現他是暖男也是大家的開心果，很常在片場分享軟糖給我們吃，都會在等戲的時候講冷笑話。」

曾敬驊與楊謹華在劇中首度搭檔，詮釋一對像朋友的「非典型」母子檔，楊謹華還為戲燙了一頭大捲髮，主動跟劇組討論在臉上加雀斑，有一套特殊穿著時尚。

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曾敬驊大讚楊謹華除了劇裡有很多很酷、讓人眼睛為之一亮的表情動作，戲外也相當親切，「我只要有放飯休息，都會跟謹華姐聊天聊生活，她給我的感覺是個很樂於分享經驗，且具氣質跟幽默感於一身的專業演員。」

「不良執念清除師」由電影「切小金家的旅館」編導林冠慧操刀編劇與導演，首批曝光特別演出卡司包含姚淳耀、鄭人碩、鍾欣凌、范少勳、黑嘉嘉等，全劇將於2023年上線。（編輯：張雅淨）1111219

#曾敬驊
#宋芸樺
#楊謹華
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