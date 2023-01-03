更多編輯台推薦新聞：
專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫
文化

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫

2022年天天跑馬拉松 英國53歲好漢募款3800萬達陣
國際

2022年天天跑馬拉松 英國53歲好漢募款3800萬達陣

美國紐約州批准人體堆肥 遺體變肥料滋養花卉蔬菜
國際

美國紐約州批准人體堆肥 遺體變肥料滋養花卉蔬菜

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

實境秀「毛小孩」實習名額夯 郭書瑤許富凱搶報名

2023/1/3 16:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北3日電）藝人陶晶瑩重返電視主持的最新寵物實境節目「哈囉！毛小孩」，日前面試實習生，郭書瑤、王少偉、許富凱等藝人都來報名，祭出渾身解數分享製作手工膳食、毛孩雙語教育等經驗。

陶晶瑩提出，希望實習生能傳遞寵物店「友善」宗旨，「寵物跟小孩很像，牠們的反應相當直覺，如果我們的店員或氣氛不是很融洽，狗狗貓貓走進來有壓力，對主人來說也不會走進來第2次。」所以特別強調寵物店友善、親切的形象。

這回前來面試的藝人陣容，包含王少偉、愛紗、李佳穎、許富凱、郭書瑤、陳勢安、黃偉晉、賴晏駒、瑪麗、曹佑寧等。

由於節目著重在寵物膳食與美容等專業面向，所有面試者也分享自己動手做料理給毛孩吃的經驗，愛紗會買鹿肉、許富凱會做肉丸子，郭書瑤則透露家中寵物狗不吃飼料，加上媽媽天天新鮮現做，她笑說：「導致牠們隔夜飯是不吃的，吃過雞腿之後就不吃雞胸了。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

不僅如此，還有藝人在家裡跟寵物進行雙語溝通，例如愛紗就是中、日文，陳勢安則以中、英文交替溝通，讓陶晶瑩打趣表示，「家裡寵物大概要攻讀博士了是吧。」瑪麗則不甘示弱地說，自己也會跟狗狗說台語，算是另類的雙語教育。

面試者各個使出渾身解數，節目組將從所有面試者中挑選4名實習生進入寵物店，名單也將陸續揭曉。台視、衛視中文台寵物實境節目「哈囉！毛小孩」將於2月4日起，每週六晚上8時在台視播出。（編輯：張雅淨）1120103

#許富凱
#郭書瑤
#陶晶瑩
許富凱
滅火器、萬芳攜手學子 文總WE ARE舞台跨界演出 雲門舞集將現身文總WE ARE 陪觀眾除夕守歲
郭書瑤
郭書瑤新戲師大公園變女打仔 不怕受傷破相 台灣好湯金泉獎 票選最佳溫泉區抽好禮
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族