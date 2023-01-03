實境秀「毛小孩」實習名額夯 郭書瑤許富凱搶報名

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（中央社記者葉冠吟台北3日電）藝人陶晶瑩重返電視主持的最新寵物實境節目「哈囉！毛小孩」，日前面試實習生，郭書瑤、王少偉、許富凱等藝人都來報名，祭出渾身解數分享製作手工膳食、毛孩雙語教育等經驗。

陶晶瑩提出，希望實習生能傳遞寵物店「友善」宗旨，「寵物跟小孩很像，牠們的反應相當直覺，如果我們的店員或氣氛不是很融洽，狗狗貓貓走進來有壓力，對主人來說也不會走進來第2次。」所以特別強調寵物店友善、親切的形象。

這回前來面試的藝人陣容，包含王少偉、愛紗、李佳穎、許富凱、郭書瑤、陳勢安、黃偉晉、賴晏駒、瑪麗、曹佑寧等。

由於節目著重在寵物膳食與美容等專業面向，所有面試者也分享自己動手做料理給毛孩吃的經驗，愛紗會買鹿肉、許富凱會做肉丸子，郭書瑤則透露家中寵物狗不吃飼料，加上媽媽天天新鮮現做，她笑說：「導致牠們隔夜飯是不吃的，吃過雞腿之後就不吃雞胸了。」

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不僅如此，還有藝人在家裡跟寵物進行雙語溝通，例如愛紗就是中、日文，陳勢安則以中、英文交替溝通，讓陶晶瑩打趣表示，「家裡寵物大概要攻讀博士了是吧。」瑪麗則不甘示弱地說，自己也會跟狗狗說台語，算是另類的雙語教育。

面試者各個使出渾身解數，節目組將從所有面試者中挑選4名實習生進入寵物店，名單也將陸續揭曉。台視、衛視中文台寵物實境節目「哈囉！毛小孩」將於2月4日起，每週六晚上8時在台視播出。（編輯：張雅淨）1120103