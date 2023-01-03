更多編輯台推薦新聞：
影片／北一女舉國旗登玫瑰花車遊行 觀眾大喊台灣加油
生活

影片／北一女舉國旗登玫瑰花車遊行 觀眾大喊台灣加油

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫
文化

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援
國際

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
南投立委補選 國民黨將徵召前縣長林明溱參戰
首頁 / 娛樂

「想見你」票房破4700萬 許光漢履約赴台南送珍奶

2023/1/3 19:05（1/3 20:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
電影版「想見你」由影集版原班人馬許光漢（右）、柯佳嬿（左）等人演出，展開另一段故事。（車庫娛樂、三鳳製作提供）中央社記者王心妤傳真 112年1月3日
電影版「想見你」由影集版原班人馬許光漢（右）、柯佳嬿（左）等人演出，展開另一段故事。（車庫娛樂、三鳳製作提供）中央社記者王心妤傳真 112年1月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北3日電）電影版「想見你」上週五上映，首週台北票房破1224萬，全台票房衝到4746萬。劇組今天宣布將於7日赴拍攝地台南履行票房公約承諾，主演許光漢、柯佳嬿及施柏宇親送珍珠奶茶。

「想見你」電影版故事開始於2009年，28歲的李子維（許光漢飾）遇見17歲的黃雨萱（柯佳嬿飾），隨著兩人關係穩定，黃雨萱卻於2017年迎來工作轉變，決定接下公司調派，也展開一段故事。

日前記者會上，許光漢曾說，2023年只要票房突破2023萬台幣，就舉辦「全糖甜心珍奶」見面會，親自送出500杯珍奶給粉絲。

劇組今天表示，因票房達標，將於7日在台南三井舉辦見面會，由柯佳嬿、許光漢、施柏宇共同送出500杯珍珠奶茶。柯佳嬿表示，「我們要回到台南發送全糖甜心珍奶，等不及想見你們，想好好的感謝粉絲、觀眾。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

許光漢感謝觀眾支持，也笑說：「歡迎帶你的全糖甜心一起去看電影，也帶他或她在台南相見。」施柏宇表示，「想感謝你們、想見你們。」製片人麻怡婷表示，「台南是鳳南小隊的起點，甚至是娘家，當時因為疫情很多活動取消，沒能見到中南部的粉絲，但鳳南小隊沒有忘記，對粉絲們的『3年之約』承諾，趁這次機會將在台南合體，感謝大家的支持。」

「想見你」全台上映中。（編輯：屈享平）1120103

#許光漢
#柯佳嬿
#施柏宇
許光漢
想見你電影版票房若破2023萬 許光漢：辦見面會送珍奶 王淨「鬼家人」變警花 追犯人摔倒自嘲跌倒專家
柯佳嬿
懸疑影集模仿犯夏騰宏半臉毀容 造型驚嚇姐姐柯佳嬿
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族