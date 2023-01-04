老電影「殉情記」曾拍裸體場景 昔童星控性剝削

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（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）出演1968年電影「殉情記」（Romeo and Juliet）男女主角的昔日童星，近日控告電影製作公司在片中短暫拍攝他們裸露的場景已構成性剝削，並涉嫌違法散布青少年裸露影片。

法新社報導，「殉情記」是英國文豪莎士比亞名劇「羅密歐與茱麗葉」的電影版本之一，曾獲多項奧斯卡獎肯定。

這次指控是由當年15歲的女主角奧莉薇雅赫西（Olivia Hussey）和16歲男主角雷納德懷汀（Leonard Whiting）提出，目前兩人都已高齡70多歲。

兩人上週在聖塔蒙尼加（Santa Monica）提起的訴狀中指出，電影製片公司派拉蒙影業（Paramount Pictures）在片中一幕臥室場景拍到臀部及裸露的乳房，不但構成性剝削罪嫌，該公司更涉嫌違法散布青少年裸露影片。

訴狀指出，2019年過世的導演法蘭柯齊費里尼（Franco Zeffirelli）當時誘騙他們演出這一幕，並稱要是沒有這一幕「這部電影就會失敗」；他最初還堅稱會讓兩人穿上膚色內衣，不會真的全裸。

然而訴狀寫道：「被告不誠實，還在他們不知情的狀況下偷偷拍攝未成年人裸露或部分裸露的畫面，違反了有關猥褻、剝削未成年人並藉此牟利的州及聯邦法律。」

這起控訴向製片公司求償數億美元。雖然兩人都憑藉在本片中的出色演技獲得金球獎（Golden Globe）肯定，訴狀指出，2名演員自電影上映55年來飽受精神痛苦與情緒困擾，此後兩人在專業領域都僅取得有限的成功。

兩人的委任律師格森（Solomon Gresen）告訴法新社，儘管這部電影上映多年，所造成的傷害卻絲毫未減，尤其後來該片又重新上映，「如果他們當時未滿16歲，就是未滿16歲，這既是未成年人的情色畫面，就應該被禁止」。

派拉蒙影業沒有立即回應法新社的置評請求。（譯者：張茗喧/核稿：李佩珊）1120104