蔡依林火辣開唱 嘉賓李玖哲笑稱難跟老婆解釋

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（中央社記者王心妤台北6日電）歌后蔡依林今晚在台北小巨蛋舉辦UGLY BEAUTY演唱會，歌王李玖哲擔任嘉賓，一起演唱「親愛的對象」。因為蔡依林造型太辣，李玖哲登台後笑說「很難跟老婆解釋」。

蔡依林今晚換上「裸鑽尤物」造型，貼身紫鑽無袖長裙火辣登台。蔡依林笑問全場歌迷：「（你們）眼睛快瞎掉了嗎？每次都覺得（被我的衣服閃瞎）是你們的職業病，但應該是這件衣服很辣，不是我很辣。」

李玖哲為了此次合作，提早1個月練唱備戰，讓出選歌權，全權交由「主人」蔡依林決定。為了展現李玖哲的情歌功力，蔡依林除了選唱新歌「親愛的對象」也選擇經典對唱情歌「屋頂」，邀請全場歌迷大合唱。

李玖哲說：「Jolin（蔡依林）想唱這首歌，為了她，我努力練習，因為我是一個很有騎士精神的男生。因為這首歌很經典，所以我花了很多時間練唱，要保持經典而又有自己的味道。」

李玖哲登台看到蔡依林火辣造型，笑說「這很難跟老婆解釋了」。李玖哲今晚上半身只套了米灰色西裝外套，六塊腹肌若隱若現，蔡依林打趣問「有沒有化妝？」李玖哲大方拉著蔡依林的手「檢驗」。李玖哲也說，曾經因為被蔡依林影響，推出跳舞的MV，反而被「大哥」黃立成罵了2個小時，「他要我不要再跳舞，我就不跳了」。（編輯：唐聲揚）1120106