李炳輝曾兩度中風 新年盼顧好健康靠自己賺錢

（中央社記者葉冠吟台北10日電）中華民國關懷演藝人員基金會今天致贈春節禮券給資深藝人，74歲的李炳輝偕妻子現身，提到新年希望顧好健康、靠自己賺錢；「小李飛刀」衛子雲則是保養得宜，看不出已77歲。

曾唱紅「流浪到淡水」的李炳輝先前曾兩度中風，今天他透露目前每週二到週日，都會固定在淡水當街頭藝人唱歌，另外還有新台幣4000多元的身障補助，每月收入大約1萬多元。妻子表示曾想過申請其他相關社會補助，但因李炳輝藝人身分被否決，「會說是藝人所以可以自力更生」。

不過，李炳輝今年有接到2場尾牙表演，新的一年，他希望COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趕快過去，並認為只要顧好身體，就有能力靠自己賺錢，新年希望只要身體健康、家庭和樂，並強調有地方邀請，自己就會去唱歌。

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以電視劇「小李飛刀」李尋歡一角走紅的資深藝人衛子雲今天到場，已經77歲仍保養得宜，他透露自己天天練功、運動，保養少不了敷面膜，飲食部分則是少吃煎、烤、炸的食物。

74歲的資深演員王道也親自領取春節禮券，他表示，若有戲劇邀約，還是很樂於演出，「會想到我的，覺得我適合那個角色的，我都還是會參加演出，因為還沒有得老人癡呆症嘛，體力也都還非常好。」同樣年輕就養成運動習慣的王道，現在則把健康放第一，每週會去健身房3、4次以維持體態。（編輯：張雅淨）1120110