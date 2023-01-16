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首頁 / 娛樂

北影雙競賽徵件開跑 4類作品不限導演須台灣身分

2023/1/16 13:04
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（中央社記者王心妤台北16日電）第25屆台北電影節「台北電影獎」與「國際新導演競賽」開始徵件，其中劇情長片、紀錄片、短片及動畫片參賽資格放寬以國產電影的認定為主，不再限定導演須具身分證或居留證。

不過，紀錄片、短片及動畫片如果不符國產電影的認定，仍可憑導演具中華民國籍或居留身分報名參賽，以保障台灣創作者原有參賽權益。

另外，個人獎項部分，包括最佳新演員等所有個人獎項提報，無論幕前或幕後都不再有國籍限制。

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台北電影獎即日起開始報名後，4類別影片3月15日收件截止，參賽的劇情長片、紀錄片、短片及動畫片完成時間須於須於2022年3月15日後；入圍名單5月15日公布，7月8日頒獎。

國際新導演競賽方面，包含獎金達新台幣60萬元的最佳影片及獎金30萬元的評審團特別獎，另設有觀眾票選獎及台灣影評人協會推薦獎，3月15日截止收件，5月上旬公布入選名單。（編輯：李明宗）1120116

#台北電影獎
#台灣
#第25屆台北電影節
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