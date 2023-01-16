「嗨！營業中」殺青全員淚崩 庹宗康嘆像失去重心

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（中央社記者葉冠吟台北16日電）藝人庹宗康、炎亞綸、吳映潔、姚元浩和莎莎今天出席實境節目「嗨！營業中」殺青記者會，最後一集拍攝時每個人情緒潰堤，相當不捨，庹宗康更真摯告白像「失去生命重心」。

今天記者會現場彷彿把店鋪從南部搬上台北，炎亞綸現場製作調酒「漫步雲端」，還兩度失敗笑翻全場，莎莎則帶來人氣甜點「莎D奶」分享。

「嗨！營業中」殺青讓所有人離情依依，成員長期相處也培養出像家人般的革命情感，錄製最後一集時所有人都慘哭。庹宗康坦言，原本有刻意壓抑情緒，但最後6人聚在一起吃飯時，開關就像被打開，「已經習慣每天從早到晚在一起，（節目結束）很像失去一個生命重心，很強烈的不捨」。

以往常被虧「愛哭」的吳映潔（鬼鬼）當天也淚崩，但她透露這季有刻意控制眼淚，努力冷靜，畢竟當店長不能一直哭，「也是真的忙到沒有辦法感受情緒」。莎莎解釋，拍攝營業期間，廚房、吧台和外場都在各自忙碌，幾乎不知道其他區狀況，「剪輯完才發現外面發生很多事，哈哈」。

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不過「嗨！營業中」暫時告一段落，也讓成員有機會放假休息。庹宗康分享，節目錄製結束後，他就帶老婆、小孩回關島，直言小孩長很快，一個月不見就大很多，陪伴家人相當重要。

姚元浩更打趣補充，之前庹宗康忙於工作，孩子幾乎只能在電視上看到爸爸，有天回家庹宗康的兒子竟對爸爸喊：「康哥，你回來了」，也讓姚元浩笑虧庹宗康：「現在（兒子）終於有機會叫爸爸了」。（編輯：張雅淨）1120116