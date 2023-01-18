陳以文「惡有引力」落淚戲揪心 忍痛查女兒命案

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）金馬影帝陳以文在「台灣犯罪故事」單元劇「惡有引力」飾演追查女兒命案的警察父親，一場強忍理智辦案多時、終於淚崩的戲，讓導演范揚仲驚嘆揪心不已。

「惡有引力」靈感取材自台灣真實案件，描述宋芸樺在任教的學校遭學生暴力殺害，失去女兒的陳以文內心悲痛，卻得維持理智辦案，相當考驗演技功力。

其中一場在上司面前從原先強忍淚水到激動落淚的戲，導演范揚仲大讚陳以文將「眼淚」的分量控制得當，並沒有以大哭形式直白詮釋父親的喪女之痛。

陳以文表示，「必須維持理智才有可能破案和報仇」，且觀察身邊親友失去家人的過往經驗，他發現多數人會表面上假裝正常，內心的痛楚只有親近的人才能感受到，男性更是容易隱藏自身的情緒，所以他刻意選擇這樣的表演方式演出，成果也讓導演相當滿意。

劇中探討未成年犯罪事件，其中擔任要角的小演員曾華暄與范睿修，雖然能完美消化事前安排的動作指導，但要演出對女性施暴行為，讓兩人都相當緊張、不敢和宋芸樺有肢體碰觸。

宋芸樺在「惡有引力」中一人分飾雙胞胎姊妹2角，既是受害者、也是受害者家屬，在演完姊姊被傷害的過程後，又回到妹妹身分，她直呼痛苦的共鳴指數相當高，是從影以來最深刻的體驗。

宋芸樺也說，拍攝期間正處喪親之痛，家裡失去重要親人，一直壓抑著情緒，「我的親人離世得非常突然，我曾自責如果我在家，是否一切不會發生」，直到進入這個角色、崩潰哭完後，才意識到自己有多傷心。

本劇全3集，今天上線Disney+。（編輯：張芷瑄）1120118