瘦子跨界主演「速命道」 先開高速公路體驗貼背感

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（中央社記者王心妤台北19日電）台港合製電影「速命道」今天公開預告，歌手瘦子飾演救護車技術員和賽車手；瘦子表示，私下不開快車，但為了體驗人和椅子的貼背感，不只先接受訓練，也到高速公路體驗速度感。

歌手瘦子、小春和大淵共同組成饒舌團體頑童MJ116，2018年頑童以「幹大事」獲得金曲獎最佳演唱組合獎，2019年在高雄演唱會宣布單飛不解散，3人改在電影「速命道」合體。

今天公布的預告中，瘦子曾是賽車手，也想當個救護技術員（EMT），卻遇到不同的困難。瘦子透過電影公司表示，私下就會與大淵跟小春切磋怎麼演戲，或是如何演戲會更有火花；大淵打趣表示，3人沒事就會在街上或後台開始演，小春更是可以瞬間入戲；小春也透露，開拍前上了很多戲劇表演課，心情其實很緊張。

「速命道」將於今年上半年上映。（編輯：陳仁華）1120119