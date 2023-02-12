H.I.T.聲產線談母語流行歌 邀謝銘祐張秀卿分享

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（中央社記者王心妤台北12日電）曾主持金音獎後台直擊的主持人內克組團隊推出新聞專題「H.I.T.聲產線」，以台語、客語及原住民語探討母語歌在台灣流行音樂的脈絡，邀請歌手張秀卿、謝銘祐等人分享。

「H.I.T.聲產線」名稱融合Hakka（客語）、Indigenous languages（原住民語）、Taigi（台語）等3詞的英文字首，展現出節目想談及母語歌發展脈絡的內容。

主持人內克（吳宇軒）與製作人虹鈺的母語都是台語，後製剪輯的卡爾是客家人，採訪者賴可則有閩南和客家血統，還有邵族身分，得過兩次廣播金鐘獎，多重背景的團隊能夠更多元展示收集到的資料。

虹鈺表示，團隊很常聚在一起開會，有時候一天會花16小時製作，「眾人為了一件事全心全意努力的時刻真的很讓人著迷。」她分享，有次到台東訪問遇上車子拋錨，所有人將車子推到路肩等待救援，「又累又荒謬，但也是很難得的經驗。」

節目內容包含謝銘祐從台語樣板歌談到新台語歌，也聊在地文化；張秀卿分享秀場的經驗；黃子軒談客語傳統歌與現代歌的斷裂和傳承，最後兩集由阿美族歌手Suming舒米恩與團隊的台東之旅畫下句點。

舒米恩在節目上分享，小時候因為故鄉都蘭部落常被拿來開諧音玩笑，反而讓他更有認同感。他也說，因為張惠妹、阿爆等原住民歌手被關注，有越來越多部落青年願意學習傳統文化和族語。

「H.I.T.聲產線」將在Podcast節目「告白那一刻」播出。（編輯：張雅淨）1120212