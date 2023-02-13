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我的法國影展落幕 「空姐沒有明天」摘評審團大獎[影]

2023/2/13 22:54（2/14 08:08 更新）
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影片來源：Unifrance

（中央社記者王心妤台北13日電）「我的法國」影展My French Film Festival今天劃下句點。評審團大獎頒給「空姐沒有明天」，國際新聞獎最佳長片頒給「沉默青年的狂響人生 」，最佳短片則是「帕洛瑪」。

「我的法國」影展是第一個線上法文影展，合作的線上平台超過70家，影片也提供12種語言字幕，希望讓法國電影的魅力傳遞給更多觀眾，為期一個月的影展今天畫下句點也公布獎項。

電影「空姐沒有明天」（RIEN À FOUTRE）摘下今年評審團大獎。電影由艾曼紐馬赫（Emmanuel Marre）和茱莉勒考斯特（Julie Lecoustre）共同執導，創造出一個沒有人性又荒誕的工作環境。故事描述26歲空服員卡珊卓每天飛往不同城市，實行「及時享樂」主義，某天卻被迫重新思考人生意義。

「沉默青年的狂響人生 」（LES MAGNÉTIQUES）摘下國際新聞獎最佳長片。電影由文森邁爾卡多納（Vincent Maël Cardona）自編自導。故事描述主角菲利普與哥哥杰羅姆在80年代初期一起經營地下電台，他們漸漸發現世界的轉變，電影也被譽為「海盜電波」青春柏林版，熱血混出錄音帶世代的搖滾情懷。

影片來源：Unifrance

「帕洛瑪」（PALOMA）今年摘下國際新聞獎最佳短片。「帕洛瑪」由雨果巴丹（Hugo Bardin）自編自導自演，故事描述外表光鮮亮麗的變裝皇后帕洛瑪，偷走已故情人的骨灰罈後，遇見沉默憂鬱的卡車司機邁克，兩人在兩天一夜的旅程中克服寂寞。（編輯：方沛清）1120213

影片來源：Unifrance
#空姐沒有明天
#我的法國影展
#沉默青年的狂響人生
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