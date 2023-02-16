劉冠廷孫可芳為舞台劇再搭檔 生子成爭執爆點

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四把椅子劇團2023年舞台劇作品「呼吸」16日在台北舉行媒體茶敘，演員劉冠廷（左）和孫可芳（右）在劇中扮演因生子議題爭執的情侶，孫可芳受訪坦言，為戲籌備時得知分娩過程比斷指還痛，特別焦慮，也格外敬佩媽媽們。中央社記者王騰毅攝 112年2月16日

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（中央社記者葉冠吟台北16日電）愛情長跑多年的演員劉冠廷和孫可芳，在舞台劇「呼吸」扮演因生子議題爭執的情侶。孫可芳坦言為戲籌備時，得知分娩過程比斷指還痛，特別焦慮也不敢生，格外敬佩媽媽們。

「呼吸」是英國劇作家鄧肯麥克米倫（Duncan Macmillan）的舞台劇代表作，劇中只有2個角色，劇情描述一對情侶因男方主動提議想當爸，讓女友失控暴走、引起爭執，看見當代都市青年的人生掙扎，全劇由四把椅子劇團藝術總監許哲彬執導。

「呼吸」劇組今天舉辦媒體茶敘，孫可芳受訪時回憶，看到劇本時有被海量台詞嚇到，覺得永遠都背不起來；劉冠廷則為了記住台詞，透露兩人都會額外在排練前預習或結束後複習，「我們把劇本錄下來反覆聽，以前在車上都聽歌，現在聽劇本，像背書一樣反覆地背，在排練的時候再利用身體及走位記住台詞。」

由於得靠2個角色演完90分鐘，台上幾乎沒休息時刻，劉冠廷本來想利用晨跑、健康飲食等來鍛鍊體力，沒想到認真排練後超耗力，「幾乎從早上9時排到晚上10時，每天都是燒腦狀態，真的是燒到失眠。有時候還因台詞太大量，頭會嗡嗡叫，嘴唇都麻麻的。」

孫可芳則說，有感受到燃燒自我的成長痛，「回到家覺得很久沒這麼用力在活著，導演笑說我們彷彿在上聯考衝刺班。」

聊到對戲中最印象深刻的橋段，孫可芳想起劇中一段是她發現月經沒來，劉冠廷陪伴驗孕、在旁驚呼女友「好偉大」部分。孫可芳笑說，她是靠想像「快篩」的心情，來代入對「驗孕」既興奮又害怕的心情，「快篩2條線就可以放假」。

至於生小孩話題，劉冠廷坦言雖然喜歡孩子，但哄睡著很困難，先前他照顧朋友小孩，一準備放到床上孩子就驚醒，讓他直呼：「2個小時的努力都白費，要是每天這樣搞真的很累。」

孫可芳則說，有去看媽媽論壇討論分娩經歷，有人形容比斷指還痛，「看完瞬間就很焦慮，現在不會去想要不要生，一方面也是看到身邊朋友有小孩，多了更多敬佩。」

舞台劇「呼吸」將於3月4日至19日在台北表演藝術中心連演16場。（編輯：張雅淨）1120216

四把椅子劇團舞台劇「呼吸」16日在台北舉行媒體茶敘，全劇由劇團藝術總監許哲彬（中）執導，並由愛情長跑多年的演員劉冠廷（右）、孫可芳（左）同台演出，3月4日起將在台北表演藝術中心登場。中央社記者王騰毅攝 112年2月16日