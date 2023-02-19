「彼岸他方」記錄澎湖難民營 捕捉台越半世紀情緣

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）紀錄片「彼岸他方」關注1975年難越淪陷後，1977年至1988年間，台灣政府在澎湖收容51艘船、2千多名越南海漂難民的故事，也是台灣退出聯合國後參與國際人道救援的重要歷史，卻鮮為人知。

為了解這段過往歷史，總監製劉吉雄花費近20年大量史料考證與訪談影像紀錄，「彼岸他方」製作期程則長達近十年，他與導演劉建偉現身今天的紀錄片首映活動。

劉建偉和劉吉雄分享，當年漂流到台灣本島與離島的越南難民，被安置在澎湖難民營，等待前往第3國的移民申請，台灣政府除了提供衣食無虞的生活環境，還有職業訓練、零用金。難民在當地行動自由，也獲得政府協助尋找工作機會。

透過參與越南難民的安置收容行動，讓台灣在退出聯合國後，增加了國際能見度，但也相對成為政府反共的宣傳題材。「彼岸他方」片中就以1978年「南海血淚」報導中因吃人肉而聲名大噪的「清風號」漁船，作為故事切入點。劉吉雄說：「這個駭人的故事，除了在軍方報紙連載，也改拍成電視、電影，更安排民眾參訪難民營裡的陳列館。」

另外，根據資料記載，越南難民營曾有106名嬰兒出生，「彼岸他方」跟隨當時在台灣出生嬰兒，回到澎湖尋根，其中一名孩子阮國越，憑藉出生證明、父母記憶和網路地圖，重返澎湖找難民營舊址和出生醫院，他說：「我有了屬於自己的歷史，這是我自己的故事。」

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分布海外各地的移民在受訪時表示，感謝「彼岸他方」的影像紀錄，看到自己的名字出現在歷史資料中，讓他們感覺沒有被台灣遺忘。

劉建偉與劉吉雄期盼透過「彼岸他方」，以難民與台灣的情誼做為出發，分析台灣當時在國際社會所面臨的處境，並對照現今國際政局，台灣的重要角色，從近半世紀前的越南難民營、到2022年聲援烏克蘭、到本月的土耳其強震救援，台灣的國際參與和人道外交從未缺席。本片將於23日晚上10時在公視首播。（編輯：李亨山）1120219