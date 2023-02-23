台日大胃王合體 千千聯手萌梓對決5名樂天棒球員

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（中央社記者王心妤台北23日電）大胃王YouTuber千千近日跟日本大胃王萌梓合作拍攝，兩人聯手對上中華職棒樂天桃猿的5名球員。萌梓此次來台品嚐台灣小吃，她透過經紀公司表示，最愛臭豆腐跟鴨血。

千千在YouTube頻道「千千進食中」擁有178萬訂閱數，最新企劃「星球飽胃隊」由千千與萌梓聯手對上中職樂天桃猿的5名球員，昨天在樂天桃園棒球場拍攝。經紀公司今天透露，因為拍攝時天氣相當寒冷，千千、萌梓及5名球員一度吃到發抖。

千千今天透過經紀公司表示，「之前曾在不同場合遇過萌梓，一直都很期待可以在YouTube頻道上合作，很開心可以跟萌梓一起合作，尤其是以台日組合一起組隊挑戰，十分有意義。」

萌梓表示，這次來台灣能夠一解對台灣美食的嘴饞，最喜歡的是臭豆腐跟鴨血，可惜還沒吃到肉圓跟蚵仔煎。（編輯：張雅淨）1120223